На думку аналітиків, окупанти захопили територію АЗОМу.

Окупанти протягом останнього тижня захопили ще приблизно п'ять відсотків території Бахмута, і тепер займають близько 65% території міста, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

ISW пише, посилаючись на геолоковані відео, що з півдня частини ПВК "Вагнер" просунулися до самого центру, до ринку і Палацу культури, розташованого поруч з будівлею міськради.

На північному заході міста ПВК "Вагнер" повністю захопили територію АЗОМ - заводу з обробки кольорових металів - і просунулися в промзону на південь.

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Площа Бахмута становить трохи більше 40 квадратних км, таким чином, 5% території міста - це близько двох квадратних км.

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Згідно зі зведенням Генштабу на ранок 29 березня, рашисти продовжили атакувати Бахмут, але атаки вдало відбиті. В епіцентрі бойових дій залишаються Білогорівка, Бахмут, Авдіївка, Мар'їнка та їх околиці.

Напередодні американський інститут вивчення війни констатував просування росіян у Бахмуті - з півдня до центру і на північному заході міста. У штурмі Бахмута найманцям з ПВК "Вагнер" допомагають регулярні частини російської армії.

Командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський, своєю чергою, зазначив, що українські військовослужбовці утримують Бахмут всупереч "різним термінам і прогнозам". Головне завдання - виснажити переважаючі сили противника і завдати йому важкі втрати.

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