Росіяни намагалися атакувати, але зазнали провалів, зазначили у Генштабі ЗСУ.

Упродовж минулої доби російські загарбники на сході України на низці напрямків намагалися атакувати українських воїнів, було понад 40 боїв.

Супротивник на Шахтарському напрямку біля Старомайорського марно намагався відновити втрачене положення, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у своєму зведенні у вівторок, 1 серпня.

За його даними, Сили оборони України на Мар’їнському напрямку стримують наступ супротивника біля Побєди й Мар’їнки. "На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону, успішно відбили атаки противника східніше Берестового на Харківщині та біля Новоселівського Луганської області", - йдеться у повідомленні.

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У Генштабі додали, що наші захисники та захисниці продовжують наступати на Бердянському та Мелітопольському напрямках й, зокрема, закріплюються на досягнутих рубежах.

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Російські загарбники вже тривалий час намагаються наступати на сході України, але отримують по зубах від наших захисників та захисниць.

Українські воїни нещодавно пішли у контрнаступ. Президент Володимир Зеленський 10 червня підтвердив, що контрнаступальні операції розпочалися. Вже деокуповано чимало нашої території на сході та півдні, зокрема, звільнено Старомайорське, яке знаходиться у Донецькій області.

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