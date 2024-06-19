Кількість бойових зіткнень заа добу по всій лінії фронту зросла до 95.

Від початку дня ворог нарощує темпи наступальних та штурмових дій, шукає шляхи аби вклинитися в нашу оборону та спробувати вибити українські підрозділи із зайнятих рубежів. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 19.00.

Зазначається, що українські захисники дають гідну відсіч окупантам, нищать особовий склад і техніку. Кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 95.

За даними Генштабу, на Харківському напрямку загарбники за день чотири рази без успіху атакували в районі Вовчанська та Липців. О другій половині дня російські терористи завдали підступного удару чотирма КАБами по цивільній інфраструктурі Харкова та його околиць.

Відео дня

Водночас, на Куп’янському напрямку наші оборонці від початку доби відбивали 10 штурмових дій окупаційних військ біля Синьківки, Новоселівки та Стельмахівки. На даний час там тривають ще два боєзіткнення.

На Лиманському напрямку противник впродовж дня теж 10 разів атакував в районах Тернів, Макіївки та Греківки. Один бій ще триває. За попередньою інформацією, сьогодні втрати ворога на даному напрямку склали 88 окупантів, дві ББМ, 75 БпЛА та два автомобіля.

"На Сіверському напрямку, поблизу Верхньокам’янського та Роздолівки, агресор шість разів штурмував позиції Сил оборони. Дві атаки наші воїни відбили, ще чотири – тривають. Ситуація напружена. На Краматорському напрямку кількість атак противника зросла до 17. Ворог шукає шляхи аби вклинитися в нашу оборону в районах Іванівського, Нового, Калинівки, Північного, Андріївки та Богданівки. Сили оборони дають гідну відсіч окупантам, 13 штурмових дій відбито, ще чотири продовжуються. За попередньою інформацією, сьогодні втрати ворога на даному напрямку склали 128 окупантів, вісім ББМ та п’ять автомобілів", - йдеться у повідомленні.

На Покровському напрямку, як мовиться у зведенні Генштабу, окупанти не зменшують темпів наступу. Від початку доби ворог 36 разів атакував оборонні рубежі українських захисників. Успіху не мали 30 штурмів агресора, ще шість ворожих атак – тривають.

Крім того, за сьогодні 10 бойових зіткнень відбулося на Курахівському напрямку. Наші оборонці відбили шість атакувальних дій військ агресора, ще чотири – продовжуються.

Бої на Харківщині

Як повідомляв УНІАН, заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін заявив, що російські окупанти визначили Харківський напрямок як пріоритетний. Туди постійно стягують резерви. За його словами, наші воїни стримують переважаючі сили противника на цьому напрямку.

"Росіяни визначили цей напрямок, як один з пріоритетів для наступу, тому перекидають сюди свіжі сили", - зауважив Жорін.

Він також зазначив, що лише за останній час 3 ОШБр ліквідувала більше тисячі окупантів. Це показовий результат для оцінки скупчення сил РФ.

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