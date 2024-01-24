Силами та засобами ППО України знищено один ворожий дрон-камікадзе.

Російські окупанти продовжують завдавати ударів як по військовим, так і цивільно об'єктам. Сили ППО знищили один ворожий дрон.

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що ворог всього завдав 48 ракетних та 112 авіаційних ударів, здійснив 73 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

В результаті російських терористичних атак, на жаль, є загиблі і поранені з цивільного населення, серед яких є діти. Руйнувань і пошкоджень зазнали понад 200 різних об'єктів цивільної інфраструктури в Києві та Київській області, Харкові та Павлограді Дніпропетровської області.

Відео дня

"За минулу добу російські окупанти завдали чергового авіаційного удару, застосувавши шість ударних БПЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено один ворожий дрон", - йдеться у повідомленні.

Авіаційних ударів зазнали: Козача Лопань, Липці, Гатище Харківської області; Макіївка, Білогорівка, Серебрянське лісництво Луганської області; Терни, Серебрянка, Сіверськ, Богданівка, Авдіївка, Новомихайлівка, Костянтинівка, Урожайне Донецької області; Роботине Запорізької області; Качкарівка, Милове, Берислав Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, двох зенітно-ракетних комплексах та пункту управління противника. Також силами і засобами протиповітряної оборони України знищено 15 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, п'ять балістичних ракет "Іскандер-М", дві керовані авіаційні ракети Х-59.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, двом засобам ППО, дев'яти артилерійським засобам та станції радіоелектронної боротьби противника.

Ситуація на фронті станом на 24 січня - головні новини

Українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту.

При цьому ворог не перестає атакувати позиції Сил оборони України. У Генштабі ЗСУ повідомили, що за минулу добу сталося 56 бойових зіткнень.

Вас також можуть зацікавити новини: