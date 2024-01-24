Зазначається, що за добу сталося понад 50 бойових зіткнень.

Українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога уздовж всієї лінії фронту. При цьому ворог не перестає атакувати позиції Сил оборони України.

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що за минулу добу сталося 56 бойових зіткнень.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Білгородській області.

Відео дня

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп'янському напрямку нашими захисниками відбито атаку ворога біля Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили чотири атаки окупантів у районах Ямполівки, Торського Донецької області та ще дві атаки поблизу Білогорівки, Серебрянського лісництва Луганської області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито три атаки противника неподалік Богданівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не залишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони за минулу добу відбили п'ять атак ворога в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 11 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога поблизу Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 16 атак. На Запорізькому напрямку нашими захисниками відбито чотири атаки противника південніше червоного, західніше Вербового та Роботино Запорізької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку сили оборони надалі продовжують заходи з розширення плацдарму. Попри значні втрати, ворог не залишає спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. За минулу добу противник здійснив сім безуспішних штурмів позицій наших військ.

Війна в Україні - РФ намагається вийти з опозиційної війни

Аналітики Інституту вивчення війни відзначили, що російським військам не вдається компенсувати удари українських безпілотників і удари по тилах, щоб вийти з позиційної війни. Водночас окупантам навіть не вдається досягти передових оборонних рубежів України.

Вас також можуть зацікавити новини: