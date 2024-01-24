Джон Кірбі зазначив, що президент РФ Володимир Путін не цурався таких методів і в минулому.

Масовані удари Російської Федерації щодо цивільної інфраструктури України, як атака вранці 23 січня, - спроба Москви знизити бойовий дух українців. Росіяни таким чином намагаються "зламати волю українського населення і його оборону".

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі вважає, що президент РФ Володимир Путін міг вибрати подібну тактику свідомо.

"Атаки на об'єкти цивільної інфраструктури, житлові будинки і райони - це знову ж таки не те, чого Путін не цурався в минулому, щоб зламати волю українського населення і його оборону", – заявив Кірбі під час виступу на брифінгу 23 січня.

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Ракетні удари по Україні - останні новини

Вночі 23 січня російські окупанти завдали ударів по Харкову. Під російський вогонь потрапив район житлової та цивільної забудови, в результаті пошкодження отримав житловий будинок.

Вранці в цей же день росіяни завдали масованого ракетного удару по Україні, в тому числі і по Харкову. В результаті атаки зруйновано житлові будинки і розбиті машини. Росіяни вбили вісім осіб, а ще 60 - постраждали.

Увечері 23 січня загарбники завдали вже втретє атакували місто. Під удар знову потрапила цивільна інфраструктура.

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