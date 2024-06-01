Офіцер вважає, що якби дозвіл розповсюджувався і на ATACMS, то можна було знищувати військові частини і з’єднання в глибокому тилу противника.

Дозвіл партнерів на удари західною зброєю по РФ з території Харківщини, "розв’язує нам руки", але росіяни також освідченні про дозвіл з певними обмеженнями і відповідно до цього будуть діяти.

Про це сказав Герой України, офіцер відділення розвідки бригади гвардії наступу "Рубіж", майор Віталій Литвин. "З розумінням цієї ситуації, ворог відсуне резерви подалі від кордону, куди ми не дістанемо тим наявним озброєнням, на яке нам дали дозвіл бити. Якщо б це були ATACMS, ми б могли бити більш в глибину, знищувати військові частини і з’єднання",- зазначив офіцер в ефірі телемарафону.

Використання ATACMS, дозволило б знищувати, критичну інфраструктуру, завдяки якій росіяни перекидають резерви та підкріплення на Харківщину.

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"Наприклад, залізничні мости, по яких вони ешелони перекидають в управління військ "Бєлгород", так у них називається угрупування військ "Сєвєр". Саме на Харківщині управління військ "Бєлгород" перетнуло кордон і зараз проводить там перегрупування, закріплення на тих рубежах, які вони досягли", - акцентував він.

Дозвіл використовувати західну зброю, навіть з певними обмеженнями, дуже покращить становище українських Сил оборони, зокрема, на Харківщині.

"Ми розуміємо, що ворог просто пересунеться. І підхід якихось резервів буде не 2 години, а 3-4 години. Якщо б нам дозволили більш стратегічною зброєю по їх тилових пунктах, то це було б набагато простіше. Думаю, про це варто говорити нашим політикам, щоб західні партнери зрозуміли, що цього недостатньо. Треба робити більше кроків назустріч України в знищенні ворога, тому що ми пишемо історію всього світу на нашій території, нашими життями, нашим часом і нашою кров’ю", - підкреслив Литвин.

Військовий розповів, що один з підрозділів бригади "Рубіж" виконує бойові завдання саме на напрямку Липців в Харківській області. Там противник майже кожен день проводить штурмові дії, намагається покращити інженерно-фортифікаційні споруди, щоб завадити ефективності контратак українських сил.

"Тобто, ворог зараз хоче утриматись на тих рубежах, які він вже здобув, на околицях населених пунктів Вовчанськ та Липці. Але ці населені пункти залишаються підконтрольними Силам оборони України", - зазначив він.

Російські окупанти перекидають свої ресурси і намагаються посилитись на тих позиціях на Харківщині, де зараз точаться бої.

"Це піхотні підрозділи, додаткові резервні сили, які вони перекинули на підтримку своїх позицій, щоб закріпитися і утримувати. Вони розуміють, що ми відбили цей наступ. Ми зараз закумулювали там озброєння, боєприпаси. Таким чином ворогу потрібно туди закидати нову живу силу, щоб втримати ці позиції. І ворог зараз робить такі кроки для утримання цих позицій, підсилюючи їх новою живою силою окупаційних військ РФ",- пояснив Литвин.

Удари західною зброєю по території РФ

Україна отримує певні дозволи від закордонних партнерів на використання західної зброї по території РФ. Низка країн вже відреагували на активні заклики дозволили наносити удари по російські території західним озброєнням, але з певними нюансами.

В контексті російського наступу в Харківській області, зокрема, США дозволили завдавати "контрударів через кордон", але не з ATACMS.

На думку керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, нинішні дозволи західних партнерів щодо застосування зброї по російській території є лише першими кроками, які в подальшому призведуть до розширення списку об’єктів та територій, по яких Україні дозволять бити західною зброєю. Експерт спрогнозував, що найближчий час Сили оборони можуть ударити по скупченню ворога у Бєлгородській та Курській областях, де росіяни формують свої угруповання за 10-15 км від кордону.

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