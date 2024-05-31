Це відбувається в контексті російського наступу проти України в Харківській області. Росіяни били по цілях в Україні просто через кордон.

Президент США Джо Байден доручив змінити чинні вимоги, щоб дозволити використання наданої Україні зброї для ударів по російській території.

Про це у інтерв'ю Голосу Америки розповів директор з питань Європи у Раді нацбезпеки США Майкл Карпентер. Відповідний дозвіл уже набув чинності, уточнив Карпентер. "Це відбувається в контексті російського наступу проти України в Харківській області. Росіяни били по цілях в Україні просто через кордон. Тоді українці звернулися до нас із проханням використати зброю, надану США, щоб мати можливість вдарити по російській зброї, з якої обстрілювали українців та їхні домівки".

Дозвіл, уточнив він, стосується можливості "завдавати контрударів через кордон" та не стосується ATACMS-ів чи ударів на далеку відстань.

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Карпентер зазначив, що головна ідея – забезпечити, щоб українці могли захистити себе від ударів з тієї зони за кордоном.

Щодо потенційних ударів не тільки на захист Харківщини, але і, наприклад, із Сумщини, Карпентер пояснив: "Це поширюється на те, щоб українці могли захистити себе. Так - через кордон проти російських атак, які звідти надходять. Бо інакше росіяни насолоджувалися б відносним захистом на своєму боці кордону".

Удари зброєю Заходу по території РФ

Раніше США дозволили Україні застосовувати свої ППО для збивання цілей над Росією. ЗСУ зможуть збивати російські ракети або винищувачі над територією РФ, "якщо вони становлять загрозу для України".

А сьогодні державний секретар США Ентоні Блінкен підтвердив дозвіл Україні застосовувати американську зброю для ударів по території РФ.

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