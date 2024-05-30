Деякі назвали помилкою рішення заборонити такі удари.

Україна активно закликає партнерів дозволити удари по російській території західною зброєю. Останнім часом все більше країн висловлюються "за".

Нещодавно генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що така зоборона ускладнює захист України, тому настав час подумати над її скасуванням. УНІАН публікує заяви партнерів з цього приводу.

Хто висловився "за"?

Велика Британія. Першою з'явилася заява міністра закордонних справ Девіда Кемерона про те, що українська армія може бити їхньою зброєю по цілях у Росії. У Москві одразу ж заявили, що будуть завдавати ударів по "військовим об'єктам і техніці Великої Британії" в Україні та за її межами.

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Данія. Прем'єр Метте Фредеріксен заявила, що українська армія може використовувати їхню зброю по цілях РФ за межами України, якщо це відповідає міжнародному праву.

Чехія. Прем'єр Петр Фіала назвав слова генсека НАТО абсолютно логічними. "Україна, безумовно, має повне право використовувати всі засоби захисту", - додав він.

Франція. Президент Еммануель Макрон вчора підтримав удари по РФ, зазначивши, що окупаційні війська атакують Україну зі свох баз на території Росії.

"Як же ми пояснимо українцям, що їм не дозволяється атакувати точки, з яких запускаються ракети? Фактично ми говоримо їм, що постачаємо зброю, але не дозволяємо захистити себе. Ми вважаємо, що їм має бути дозволено нейтралізувати військові об'єкти, з яких було випущено ракети, і, по суті, військові об'єкти, з яких було атаковано Україну. Але ми не повинні дозволяти їм вражати інші цілі в Росії", - сказав він.

Німеччина. Канцлер ФРН Олаф Шольц, який виступає проти передачі Україні дальнобійних ракет Taurus, сказав, що Україні дозволено захищатися доти, доки вона дотримуватиметься умов країн-постачальників зброї і міжнародного права.

"Україна має всі можливості, згідно з міжнародним правом… Про це треба сказати прямо. Мені здається дивним, коли деякі люди стверджують, що не можна дозволяти захищатися і вживати відповідних заходів", - сказав він.

Нідерланди. Міністер оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен заявила, що удари по цілях на території Росії взагалі не мають бути предметом дискусії в Європейському союзі.

"Цілком очевидно, що вони повинні завдавати ударів і всередині Росії, тому, з моєї точки зору, це не повинно бути предметом дискусій, і я сподіваюся, що інші країни, які мають іншу позицію, змінять її", - додала вона.

Країни Балтії. Президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що ситуація на фронті демонструє наслідки неспроможності Заходу надати Україні зброю та накладання обмежень її застосовування. "Ми говоримо не про цивільних, а про легітимні військові цілі", - пояснив він.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс також назвав цю заборону помилковою. "Українці повинні мати можливість завдавати ударів по російській території, лініях постачання і військах, які готуються до нападу на Україну. Тільки одна сторона підпорядковується правилам. Ми повинні відмовитися від цих правил, які ми самі створили", - додав він.

У Міністерстві оборони Естонії також виступили за дозвіл на удари по російській території. "Україна має власні безпілотники, які вражають цілі за лінією фронту в дуже глибокому тилу ворога, на відстані понад 1000 кілометрів, тож, звичайно, я щиро сподіваюся, що всі країни, які мають далекобійні засоби, дадуть дозвіл і Україні, бо це ненормально, що Росія атакує з глибини своєї території, а українці воюють з однією рукою за спиною", - цитує міністра Ханно Певкура Українська правда.

Канада. Міністр закордонних справ Мелані Жолі підтримала удари по Росії, зазначивши, що такої заборони з боку Канади не було.

"Росія не має "червоних ліній", і тому ми маємо бути впевнені, що, коли йдеться про захист України, ми готові допомогти і показати, що, попри те, що відбувається, ми на її боці. У Канади немає жодних умов для постачання зброї в Україну, і тому ми продовжуватимемо працювати з ЗСУ", - заявила Жолі.

Фінляндія: У МЗС кажуть, що також не встановлювали обмежень щодо зброї, яку постачають українській армії.

"Росія веде незаконну загарбницьку війну в Україні, а Україна має право на самооборону згідно зі ст. 51 Статуту ООН. Сюди також входять атаки на військові цілі на території нападника, необхідні для самозахисту", - сказала очільниця міністерства Еліна Валтонен.

Швеція. Міністр оборони Поль Йонсон нагадав, що Україна є об'єктом неспровокованої і незаконної агресивної війни з боку РФ.

"Згідно з міжнародним правом, Україна має право захищатися за допомогою воєнних дій, спрямованих проти території супротивника, якщо ці дії відповідають законам і звичаям війни. Швеція підтримує міжнародне право і право України на самозахист", - заявив він.

Польща: Заступник міністра оборони Цезари Томчик заявив, що Росія робить те, що хоче, тому українське війська не має мати жодних обмежень.

"Польська позиція чітка: Україна повинна мати можливість воювати тим обладнанням, яке вона отримує, Польща не має жодних заперечень у цьому питанні. Більше того, ми також просимо на подібних зустрічах, щоб цих обмежень не було", - сказав він.

Хто висловився проти?

Італія. Очільник Міністерства закордонних справ Антоніо Таяні заявив, що їхня зброя ніколи не має використовуватися для ударів по РФ.

"Ми не відправимо жодного італійського солдата воювати в Україну і не хочемо, щоб військові засоби, які ми відправляємо, використовувалися за межами українських кордонів", - сказав він.

США. У Пентагоні неодноразово заявляли, що не змінювали свою позицію щодо ударів по Росії. Вона полягає в тому, що Україна має захищатися у межах власних кордонів.

Водночас вчора державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен сказав, що не виключає здатність Вашингтону "адаптувати та відкоригувати" свою позицію щодо цього питання.

Бельгія. Очільник уряду Александр Де Кроо заявив, що винищувачі F-16 та інша зброя, яку отримає від них України, можуть використовуватися тільки на її території.

"Усе, що входить у нашу угоду, українська армія може використовувати на українській території", - заявив він.

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