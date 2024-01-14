Ігнат уточнив, що в даний час в цьому напрямку ведеться активна робота і такі РЕБ можуть закуповувати місцеві громади.

Місцеві громади можуть закуповувати системи РЕБ у цивільних виробників для протидії російським БПЛА і ракетам.

Таку думку висловив речник Повітряних сил Юрій Гнат в ефірі телемарафону. "Це стандартна практика. У нас є підприємства, які давно цим займаються. Зараз чимало цивільних підприємств долучені до виготовлення систем РЕБ", - розповів він.

Ігнат уточнив, що в даний час в цьому напрямку ведеться активна робота і такі РЕБ можуть закуповувати місцеві громади. "Зброю ж не купиш – стрілецьку, гармати, і ППО не купиш, але системи РЕБ, зокрема цивільних виробників, якщо вони робочі, їх треба перевіряти – це допомагає зберегти життя. І від дронів працює РЕБ, і може впливати на засоби повітряного нападу противника. Ракета може бути відведена, не долетіти до своєї цілі", - пояснив Ігнат і додав, що така "робота вже проводиться".

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"Сьогодні керівники деяких компаній вже думають про свій захист, захист своїх об'єктів. Це вже робиться... За цим майбутнє. Не потрібно витрачати дорогі ракети, якщо можна таким чином зупинити ворога", – сказав речник Повітряних сил.

Атаки окупантів на Україну

З початку грудня 2023 року окупанти розпочали масовані дронові атаки, які практикували майже щоночі. А 29 грудня росіяни завдали масованого ракетного удару по великих містах України, в тому числі по столиці. В результаті удару по складу в Києві загинули понад 30 осіб.

А 2 січня росіяни знову масовано атакували Україну ракетами.

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