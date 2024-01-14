Ця зброя, попри свою смертоносність, шириться світом, немов вірус. Її застосовують ісламісти, хусити та різні угрупування найманців.

Сучасні дрони трансформують умови війни - їхнього впливу бояться як на Червоній площі в Москві, так і в акваторії Червоного моря, де цього тижня загострилася ситуація через атаки хуситів, які загрожували світовому судноплавству.

Якщо раніше цю смертоносну зброю можна було вважати "помічником" професійних військ різних армій: тепер дрони набули масовості. Їх використовують у військових конфліктах ісламісти, хусити, найманці приватних армій. Також від початку повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ регулярно запускає іранські "Шахеди" для атак цивільних та критичних об'єктів. Київ теж у цій "грі", він застосовує дрони, щоб зупинити вторгнення Росії. The Wall Street Journal розглянув, як змінюється епоха під впливом БПЛА та дронів інших модифікацій. Газета виділила кілька ключових моментів.

1. Дрони розширюють поле бою. Після своїх розвідок ця зброя дозволяє артилерії отримати яснішу картину та видимість розташування ворожих цілей. Дрони дальнього радіуса дії дозволяють використовувати в атаках цивільні райони, що знаходяться далеко від лінії фронту. Це зменшує ризик для операторів дронів. Також ця зброя ефективна в розвідці логістичних шляхів противника. Вона в цілому перетворює фронт на складну головоломку, адже кожна операція ускладнюється фактором наявності чи відсутності дронів з обох боків.

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2. Дрони роблять війну безперервною. На відміну від солдатів, дрони не їдять, не сплять і не втомлюються, і все частіше вони є одноразовими. Об'єднані в одній мережі, вони можуть миттєво передавати важливу інформацію один одному. Їхні "очі" змушують піхоту противника перебувати у постійній готовності на полі бою. Це виснажує, акцентує WSJ.

3. Дрони незалежні, це перевага. Сучасні моделі дронів самостійно справляються з такими задачами, як картографування місцевості або виявлення ворожих позицій. Це зменшує навантаження на людей-операторів і дозволяє їм зосередитись на завданнях важливішого порядку. Однак поки що під питанням, чи є це плюсом з точки зору статистики помилкових ударів. Чи діяли б дрони влучніше, якщо було б менш автономними? Це важко оцінювати.

4. Низька ціна і доступність. Як вже згадувалося, низька ціна і доступність дронів допомагає встановити "рівність" на полі бою між великими й малими арміями. Зараз більшість бойових дронів - це витратний матеріал, який швидко розповсюджується між мілітаристськими угрупуваннями. І світ таке "захоплення" дронами поділяє, намагаючись дати їх більше, постійно розширюючи масове виробництво.

5. Дрони вже впливовіші за ракети. Вони коштують менше, ніж боєголовка, однак забезпечують необхідну руйнівну силу у війнах. Також їхнє стрімке поширення змушує світ перелаштувати перегони озброєнь на користь більшого виробництва систем ППО та інших засобів, які здатні виявити дрони.

Також маленькі дрони ефективніші за великі ракети. Їм легше досягти конкретної ціни за рахунок програмування координат та ліквідувати саме її. Таким чином дрони потенційно обмежують руйнування, необхідні для виконання задачі.

6. Дрони - це смертоносний рій, який пануватиме світом війни. В найближчому майбутньому безпілотники діятимуть скоординовано один з одним, керуючись штучним інтелектом, заявляє WSJ. Не дарма стосовно дронів застосовують слово "рій". Штучний інтелект дозволяє ставити перед кожним дроном конкретну задачу, за підсумком ця зброя може діяти як єдиний рій бджіл-солдатів. Подібно до того, як в небі відпрацьовують ескадрильї винищувачів, вважає газета.

Україна запустила серійне виробництво дронів "Кобра"

Під кінець 2023 року "Армія дронів" повідомила, що запускає масове виробництво нових дронів "Кобра". Над проектом зброї працювала команда розробників із Кривого Рогу. Головна особливість дрона полягає в тому, що для його контролю потрібно менше людей. Використання "Кобри" дозволить операторам дронів менше ризикувати своїм життям, ефективно виконуючи завдання. Собівартість дрона "Кобра" становить близько 2000 доларів - це дешевше за інші аналоги.

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