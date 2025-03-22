Українські розвідники оприлюднили нові деталі операції.

Дрон захисників зі спецпідрозділу Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Prymarу, які брали участь у нещодавній операції у тимчасово окупованому Криму, зафіксував епічний кадр уникнення ракетного удару з російського комплексу "Панцирь-С1".

"Нові деталі технологічного бою на півострові — на відео",- прокоментували в ГУР.

Операція ГУР в Криму: що відомо

Головне управління розвідки України опублікувало кадри знищення низки російських засобів РЛС у анексованому Криму.

Зокрема, йдеться про дві 48Я6-К1 "Подльот" та 1Л125"Ніобій-СВ", три - 39Н6 "Каста 2Е2", по одиниці - 9С19 "Імбірь", "Нєбо-СВ", С-300ВМ, "Нєбо-М", 59Н6-Е "Протівнік-ГЕ" та БРЛС "Мис".

19 березня авіаційний експерт Валерій Романенко заявив, що операція ГУР на тимчасово окупованому півострові має унікальні результати. "Виведені основні радіолокаційні станції, які забезпечували покриття повітряного простору над Кримом, Херсонською областю та Краснодарським краєм. Ці станції забезпечували виявлення повітряних цілей на малій висоті - це наші дрони, крилаті ракети. Якщо тут уражена така кількість радіолокаційних станцій, то фактично ППО Криму впала. Зараз, якщо буде повторний удар, там будуть розстрілювати все, що рухається. Аеродроми, транспортна інфраструктура, штаби. Все, на що у нас вистачить боєприпасів", – сказав Романенко.

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