"Підліт" використовується ворогом для виявлення повітряних цілей на малих і гранично малих висотах.

28 листопада в результаті успішної операції Головного управління розвідки Міністерства оборони України на території тимчасово окупованого Криму знищено російський радіолокаційний комплекс "Підліт". Про це повідомила пресслужба ГУР.

"Мобільна РЛС 48Я6-К1 "Підліт" використовується ворогом для виявлення повітряних цілей на малих і гранично малих висотах у складній перешкодовій обстановці", - йдеться у повідомленні.

У розвідці підкреслили, що орієнтовна вартість знищеного ворожого радіолокаційного комплексу "Підліт", призначеного, зокрема, для видачі цілевказівок для ЗРК С-300 та С-400, становить 5 мільйонів доларів.

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Удари по російській техніці

Як повідомляв УНІАН, у ніч проти 24 листопада українські військові завдали удару по позиціях зенітного ракетного дивізіону 1490 зенітного ракетного полку 6 армії РФ на території Курської області. Таким чином була успішно уражена радіолокаційна станція ЗРК "С-400".

Такий удар на Курському напрямку прокоментував керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки і оборони (РНБО) Андрій Коваленко:

"Без нього вона сліпа. Це спростить роботу інших засобів над Курщиною для ураження військових цілей на території ворога".

У Генштабі додали, що цей підрозділ РФ вів бойову роботу в режимі "земля-земля", а саме уражаючи наземні нерухомі цілі.

"Під такі обстріли російських загарбників здебільшого потрапляють цивільні об'єкти та мирні жителі населених пунктів у прифронтових регіонах України", - додали у відомстві.

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