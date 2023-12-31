У Повітряних силах нагадали, що ворог не робитиме жодних поблажок.

Спікер Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат дав українцям чітку пораду. Він закликав у новорічну ніч не нехтувати сигналами про небезпеку.

"Власна безпека на першому місці. Потрібно розуміти, що ворог не буде робити ніяких поблажок ні військовим, ні цивільним. Ви бачите, як вони б'ють прямо по центру тримільйонного міста зенітними ракетами...", - заявив військовий в ефірі телемарафону.

За його словами, потрібно реагувати на сигнали повітряної тривоги та відмовитися від запуску феєрверків.

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"В даний час займатися салютами – це просто неправильно з будь-якої точки зору. Тому бережіть себе, а Повітряні сили і сили оборони будуть робити все для того, щоб якомога більше знищити цих покидьків", - підсумував Ігнат.

Удари РФ по містах України - останні новини

29 грудня Росія запустила по Україні більше сотні ракет і десятки ударних безпілотників. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що в результаті атаки 30 людей загинули і понад 160 поранені.

30 грудня президент Володимир Зеленський повідомив, що відомо про 39 загиблих. Він зазначив, що внаслідок удару постраждало майже 120 міст і сіл - сотні цивільних об'єктів.

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