Загарбники намагатимуться максимально вибити критичну енергетичну інфраструктуру України, зазначив спікер Повітряних сил української армії.

РФ максимально інтенсифікуватиме завдання ударів по території України до прибуття багатоцільових винищувачів F-16.

Про це речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш сказав в ефірі інформаційного марафону. Зокрема, у нього запитали, яких несподіванок від ворога варто очікувати у проміжок часу, поки нова американська допомога прибуде до України. Як сказав Євлаш, ворог вже останні місяці використовує цей час і здійснює масові атаки.

"Звісно, що ворог буде максимально інтенсифікувати свої удари по нашій території, намагатиметься вибити критичну енергетичну інфраструктуру наскільки це можливо", - наголосив Євлаш.

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Він зазначив, що у ворога залишається досить багато ракет. Деякі типи ракет ворог застосовує проти України одразу після виробництва - з конвеєрів. "Це все продовжується. І власне до постачання... систем ППО різних типів і F-16 нам треба триматися і відбивати ці атаки ворога", - наголосив Євлаш.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Ілля Євлаш заявив, що Україна очікує на сучасні винищувачі F-16, адже вони суттєво посилять протиповітряну оборону країни, оскільки така авіація є складовою загальної системи ППО. За його словами, в цьому році хід війни можуть змінити, окрім F-16, й системи ППО.

Пізніше представник американського Міноборони генерал-майор Патрік Райдер сказав, що нова допомога Україні із США може приїхати дуже швидко після того, як її остаточно ухвалять.

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