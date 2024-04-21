Допомога українській державі надається надійним логістичним шляхом, зазначили в Міноборони Штатів.

Нова допомога Україні від США може опинитися на нашій території дуже швидко.

Американська сторона має можливість "перевозити матеріальні засоби дуже швидко" завдяки надійній логістичній мережі, яку вже використовували раніше, публікує слова представника Міноборони США (Пентагон) генерал-майора Патріка Райдера The New York Times.

"Ми можемо здійснити перекидання протягом кількох днів", - сказав він. За словами офіцера, зокрема, наша країна може отримати боєприпаси для засобів протиповітряної оборони та артилерії.

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У центрі уваги новини США - допомога Україні на фінішному етапі ухвалення

Нижня палата Конгресу (Палата представників) 20 квітня підтримала законопроект, у якому на допомогу Україні передбачено виділення десятків мільярдів доларів. Документу потрібно пройти кілька процедур для того, щоб набути чинності: його має підтримати Сенат США, а потім він буде поданий на підпис американському президенту Джо Байдену.

В американському Інституті вивчення війни (ISW) попередили, що російські окупанти здатні скористатися вікном можливостей - поки допомога Україні від США ще не доїде, вороги можуть посилити атаки, тож українцям найближчими тижнями загрожують невдачі на фронті.

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