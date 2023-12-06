Геолокаційні кадри вказують на те, що українські сили просунулися на кількох напрямках.

ЗСУ контратакували на північ від Авдіївського коксохімічного заводу, змусивши російських окупантів відступити з двох передових позицій.

Про це йдеться у свіжому огляді Інституту з вивчення війни (ISW). У звіті йдеться, що ЗСУ контратакували під Авдіївкою і провели підтверджене просування вперед. Геолокаційні кадри вказують на те, що українські сили просунулися на схід від ділянки залізниці на північ від Авдіївського коксохімічного заводу. Аналітики зазначили, що за деякиси даними, українські сили контратакували на північ від Авдіївського коксохімічного заводу і змусили російські війська відступити з двох передових позицій.

При цьому, як зазначили в Інституті, за даними російських воєнкорів, ЗСУ контратакують біля Степового і тиснуть на російську оборону з напрямку Новокалинового.

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У той же час окупанти продовжили наступальні операції під Авдіївкою і досягли підтверджених успіхів.

Геолокаційні дані, опубліковані 5 грудня, вказують на те, що російські війська просунулися вздовж ділянки залізничної лінії на північ від Авдіївського коксохімічного заводу на північному заході Авдіївки.

У звіті також додається, що вже кілька днів тривають позиційні бої біля Красногорівки, а також, що російські війська відновили штурми біля Невельського.

Ситуація в районі Авдіївки

За даними Інституту з вивчення війни, ЗСУ продовжують атакувати російських окупантів на південь від Степового. А біля коксохімічного заводу і промзони Авдіївки тривають запеклі бої.

Начальник служби зв’язків з громадськістю 47 ОМБР Дмитро Лазуткін повідомив, що ситуація біля Авдіївки складна і такою вона залишається вже протягом останного місяця, але наші бійці поблизу Степового і на коксохімічному заводі нищать ворога.

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