За даними аналітиків, українські війська провели контратаку під Авдіївкою і відновили втрачені позиції.

ЗСУ продовжують атакувати російських окупантів на південь від Степового. А біля коксохімічного заводу і промзони Авдіївки тривають запеклі бої.

Про це йдеться у свіжому огляді Інституту з вивчення війни (ISW). Аналітики зазначили, що українські війська провели контратаку під Авдіївкою і відновили втрачені позиції. На кадрах з геолокацією видно, що українські сили атакують російські позиції в лісосмузі на південь від Степового.

У той же час російські війська продовжили наступальні операції на Авдіївському напрямку і досягли просування. Геолокаційні кадри показують, що російські війська просунулися в районі водосховища на північ від Авдіївки. Крім того, додаткові геолокаційні знімки показують, що російські війська просунулися в межах Степового в 5 км на північний захід від Авдіївки.

Відео дня

Російські військові блогери стверджували, що окупанти закріпили контроль над позиціями в Степовому та навколо нього, а один із цих блогерів стверджував, що російські війська просунулися на 600 метрів у лісосмузі на південний схід від Степового.

Війна в Україні: новини

Керівниця служби зв’язків із громадськістю 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого Надія Замрига розповіла, що на Куп’янському напрямку ворог останнім часом змінює тактику.

А 1 грудня Міноборони розкрили втрати російських окупантів за листопад. Зазначається, що Сили оборони знищили 3 тис. 90 одиниць російського озброєння та військової техніки, а також ліквідували близько 28 тис. 550 осіб особового складу окупантів.

Вас також можуть зацікавити новини: