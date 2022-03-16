Глава Чечні перебував у Грозному, коли поширював інформацію нібито про своє перебування у Гостомелі.

Глава Чеченської республіки, "піхотинець Путіна" Рамзан Кадиров не перебував на території України протягом останнього тижня, хоча й публікував провокативні відео нібито поблизу Києва.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела в СБУ та дані онлайн-сервісів.

13 березня путінські пропагандисти масово поширили відео, на якому чеченці нібито доповідають Кадирову про стан справ в Україні. Ролик нібито знято під Києвом.

Водночас українська влада не підтверджувала перебування Кадирова в Україні. Однак радник голови Офісу президента Олексій Арестович пообіцяв, що ЗСУ ліквідує Рамзана "дон" Кадирова, якщо він перебуває на території нашої держави. Той відповів на заяву Арестовича швидко.

"Чому "якщо"? Ти не бачив зйомки або я повинен постукати у твої двері?", - заявив Кадиров у соцмережах.

14 березня Кадиров заявив, що перебуває в Гостомелі за 25 км від Києва.

У МВС України не володіють інформацією, чи Кадиров узагалі приїжджав до України. Як пояснив радник глави міністерства Вадим Денисенко, відео розраховане на чеченців, щоби виправдатися за великі втрати. Адже у перші дні війни значна частина гвардії Кадирова була розбита під Києвом, зокрема, загинув один з його генералів.

За інформацією джерел УП у СБУ, Кадиров використовує два телефонних номери. Дані українських мобільних операторів за останні 7 днів свідчать про те, що ці номери Кадирова не під’єднувались у роумінгу до українських вишок зв'язку.

Журналісти перевірили країну та місто, де перебуває номер телефону Кадирова, за допомогою публічного онлайн-сервісу. Цей сервіс генерує посилання, яке дозволяє виявити місцезнаходження номеру щойно користувач перейде за лінком. При цьому користувач ні про що не здогадується, адже за лінком він переходить на звичайний сайт, зазначений у посиланні.

"Ми написали Кадирову повідомлення у месенджері Телеграм, представились журналісткою "РИА новости" і додали посилання на статтю саме того дня, коли, зі слів Кадирова, він перебував в Україні та під Києвом", - зазначає видання.

Кадиров перейшов за посиланням, тому видання отримало дані про його пересування. Отримані дані свідчать про те, що він не був в Україні.

Сервіс виявив таку геолокацію Кадирова: Російська Федерація, місто Грозний.

Отже, Кадиров збрехав, що перебуває в Україні.

Як повідомляв УНІАН, 15 березня Кадиров перебував у Грозному, хоч сам кілька днів тому заявляв про приїзд до України.

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