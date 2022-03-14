У відомстві припускають, що "кадирівці" хотіли захопити дітей на Київщині, щоб шантажувати світ і Україну.

Відео про нібито присутність на війні в Україні глави Чечні Рамзана Кадирова розрахована на чеченців, щоб виправдатись за великі втрати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко на брифінгу, коментуючи відео, де Кадиров стверджує, що був у Гостомелі під Києвом, і погрожує, що вже може бути в Києві, а тим часом переховується в бункері.

Денисенко зазначив, що не має повноважень коментувати - був Кадиров на території України, чи ні. Водночас, говорячи про причини появи такого відео, радник МВС сказав, що в перші дні війни значна частина гвардії Кадирова була розбита під Києвом, зокрема, загинув один з його генералів.

За припущенням радника, приховати в Чечні втрату частини елітних підрозділів цієї гвардії не можливо, тому "йому потрібно було показати, що він воює разом зі своїми, потрібно показати, що він нібито на фронті і планує якісь операції".

Денисенко звернув увагу, що на відео є розмова Кадирова з його так званою "гвардією", де зазначається, що вони підійшли до дитячого будинку і в цьому дитячому будинку дітей не знайшлося.

"Ми можемо припустити з великою долею ймовірності те, що насправді однією з цілей "кадирівців", очевидно, був дитячий будинок в місті Ворзель, було захоплення дітей по суті в заручники, щоб потім шантажувати Україну і весь світ розповідями про те, як вони чи то утримують дітей в заручниках, чи, не дай Боже, щось гірше", - зазначив радник міністра і нагадав, що, на щастя, дітей вдалося евакуювати раніше.

Говорячи, про так звану "гвардію" Кадирова, Денисенко сказав, що багато навіть в перехоплених розмовах російських окупантів говорять про те, що "кадирівці" відіграють роль так званих "заградотрядов", тобто загонів, які стоять за спинами солдат, щоб не допустити їхньої втечі з поля бою - коли окупанти намагаються втікати, то в них починають стріляти "кадирівці".

Як повідомлялося, Кадиров опублікував відео, де стверджує, що був у Гостомелі Київської області і зараз перебуває "ще ближче до Києва".

Про те, що Кадиров може бути в Україні, написали кілька російських пропагандистських ЗМІ.

Однак ця інформація не підтверджена. За словами радника керівника Офісу президента Олексія Арестовича, якщо Кадиров справді під Києвом, то Збройні сили України неодмінно знищать його.

Водночас екс-нардеп Євген Рибчинський пообіцяв будинок із земельною ділянкою під Києвом за вбивство Кадирова.

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