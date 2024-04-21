За словами експертів, місяці затримки надання допомоги з боку США дозволили Москві використати свою перевагу.

Україна зможе "стабілізувати лінію" і повернутися до "форми активної оборони" у протистоянні з Росією. Про це сказав професор стратегічних досліджень Університету Сент-Ендрюса в Шотландії Філліпс О'Браєн, пише Bloomberg.

При цьому, за словами експерта, українці зазнали серйозної шкоди, а їхні збройні сили слабші, ніж були б у випадку потужнішої підтримки з боку партнерів.

"Однак, принаймні зараз, зі значною допомогою США, українці зможуть "стабілізувати лінію" і повернутися до "форми активної оборони", - зазначив О'Браєн.

Видання зазначає, що на відміну від минулого року, коли тепліша погода принесла з собою надії на другий літній наступ добре озброєних українських сил, провал цієї кампанії та зменшення допомоги з боку союзників затьмарили настрої суспільства.

"Це хороша новина від США для підняття бойового духу військових, ще до того, як прийде допомога. Але якби це відбулося б раніше, контрнаступ України міг би піти набагато краще і наші втрати були б меншими", - сказав перед голосуванням у Конгресі український артилерист Тарас.

Допомога США Україні - останні новини

Напередодні Палата представників Конгресу США схвалила законопроект про військову і фінансову допомогу Україні. Загальний пакет допомоги Києву передбачає надання Україні 60,84 мільярда доларів.

При цьому ухвалення документа є лише першим етапом затвердження допомоги. Тепер свою згоду має дати верхня палата Конгресу - Сенат, після чого свій підпис має поставити президент США Джо Байден.

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