За словами Олега Жданова, Україна готує для ворога сюрпризи, асиметричні відповіді на його дії на лінії фронту.

Військове керівництво України працює над вогневою складовою плану руйнування російського військового потенціалу, такі засоби є, питання лише в їхній кількості. Про це у коментарі Фокусу сказав полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт Олег Жданов.

За його словами, цілком імовірно, що Україна готує для ворога сюрпризи, асиметричні відповіді на його дії на лінії фронту.

"У нас немає можливості провести контрнаступальні операції, оскільки ми залежимо від західних партнерів. Але завдавати ударів по підприємствах, складах, базах, арсеналах цілком можемо. Для атаки по НПЗ достатньо дронів, здатних нести невелику кількість вибухівки. Якщо йдеться про авіазаводи або заводи, де виробляють "шахеди", потрібні ракети або дрони, здатні нести 500-700 кг вибухівки. Таких дронів має бути 5-7 штук на один удар. Тоді буде відчутний ефект", - розповів Жданов.

Він зазначив, що хоча існує негласна заборона від західних партнерів на використання їхньої зброї для атаки території Росії, ВПК України може впоратися власними силами.

"КБ "Луч", наприклад, веде роботу зі збільшення дальності ракети "Нептун" до 1000 км. Цей проект назвали "Дальній Нептун". Додамо сюди наші дрони - є ті, які можуть пролетіти до 3 тисяч км. Тож за бажання для ударів по території РФ нам вистачить і власних ресурсів", - пояснив військовий.

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На півдні ворог втратив два потужних "ока" ДРГ та понад сотню солдатів. Пущено на брухт 26 одиниць автобронетехніки, 5 гармат, 2 міномети, чотири БпЛА, з них 2 "Орлан-10" та 2 "Mavic".

При цьому ворог не полишає намірів вибити підрозділи ЗСУ із зайнятих позицій.

Як відомо, вчора, 20 квітня, на півдні захисники знищили ворожий ЗРК "Стріла" і майже сотню окупантів на двох напрямках – Оріховському та Херсонському.

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