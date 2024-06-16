Він уточнив, що за добу на цьому напрямку ЗСУ знищили 38 окупантів, ще 93 поранили.

Російські окупанти скоротили кількість штурмів Часового Яру у порівнянні з попередніми днями.

Про це Суспільне Донбас розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" Назар Волошин. "За Часів Яр тривають бої, але менше штурмів, це пов'язано з тим, що російські війська або "зализують рани" або готуються до майбутніх дій", - сказав він.

Волошин повідомив, що минулої доби ЗСУ зупинили сім спроб окупантів прорвати українську оборону в районах Григорівки та Нового. "За минулу добу на цьому напрямку зафіксували 1162 мінометних і артилерійських обстрілів, у порівнянні з попередньою добою таких обстрілів фіксували 1135. В район Часового Яру було - 292 обстріли, а за минулу добу 277. Більша частина обстрілів припадає на південну частину Часового Яру", - повідомив деталі Волошин.

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За його даними, загалом на цьому напрямку окупанти один раз провели штурм в районі Іванівського.

"Авіація завдала п'ять авіаударів скинувши чотири керовані авіабомби. Армія РФ артилерійськими обстрілами, скидами із дронів-камікадзе, ланцетами прикриває проведення штурмових дій своїми підрозділами", - сказав речник ОСУВ "Хортиця".

Волошин уточнив, що за добу на цьому напрямку ЗСУ знищили 38 окупантів, ще 93 поранили.

Війна в Україні: новини

Протягом минулої доби відбулося 118 бойових зіткнень. Ворог завдав по позиціях ЗСУ та населених пунктах три ракетних удари, із застосуванням восьми ракет, 47 авіаційних ударів, здійснив понад 4000 обстрілів, 102 з них - із реактивних систем залпового вогню.

За даними Генштабу, з початку червня окупанти вже застосували по наших військових об’єктах та цивільній інфраструктурі понад 1050 керованих авіаційних бомб.

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