Україна застосувала стратегію 'еластичної стрічки', і це працює на її користь, - AP

Однак, росіяни все ще завойовують позиції вздовж лінії фронту і, ймовірно, продовжуватимуть це робити впродовж літа.

Українська вогнева міць покращилася після того, як США схвалили вкрай необхідний пакет військової допомоги цієї весни, хоча й недостатньо швидко, щоб зупинити російський наступ на сході України.

Як йдеться у матеріалі AP, приплив західних боєприпасів зменшив явний дефіцит Києва в артилерії. Втім, росіяни все ще завойовують позиції вздовж лінії фронту і, ймовірно, продовжуватимуть це робити впродовж літа.

Україна все ще тримає оборону в Донецькій області. Під час ротацій українські сили вразливі до ударів росіян. Окупанти наближаються до ключових українських шляхів постачання.

Відео дня

Київ використав стратегію "зігни, але не зламай", щоб виграти час і отримати більше західної зброї та боєприпасів. Як розповіли українські військові та чиновники, Україна змогла воювати з краще захищених позицій, поступившись незначною територією.

Скорочення переваги Росії у боєприпасах

На фронт продовжує надходити нова зброя та боєприпаси від США та союзників. Але Україні знадобляться тижні, якщо не місяці, щоб повністю поповнити свої вичерпані запаси.

"Потрібен час, щоб завантажити кораблі, які потім повинні перетнути Атлантику. Але ми вже бачимо результати. Артилерійська перевага Росії була 7:1 на початку року, але зараз скоротилася до 5:1", – сказав Associated Press перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк.

Чиновник зазначив, що для нейтралізації російської авіації Україні потрібні щонайменше 130 винищувачів F-16. Очікується, що вони надійдуть пізніше цього року та на початку наступного.

Снаряди почали надходити у 110-ту бригаду, яка воювала поблизу окупованого росіянами села Очеретине, повідомив прес-офіцер бригади Іван Секач.

За його словами, нові надходження збільшили запаси підрозділу на 75% порівняно з минулою зимою, коли постачання було настільки низьким, що військові не мали іншого вибору, окрім як відмовитися від землі, щоб врятувати життя солдатів. Але їх недостатньо, щоб стримати просування Росії, і часто це не ті великі калібри, які найбільше потрібні.

"Нам потрібно вчетверо більше, щоб працювати без підрахунку кожного снаряда та визначення пріоритетів, у що влучити", - сказав він.

Олександр, заступник командира батальйону 47-ї бригади, сказав, що бригаді потрібно більше протитанкових і зенітних ракет.

"Ми не можемо відразу взяти всі боєприпаси, які нам дають партнери, ми їх отримуємо порціями. І зараз ми не можемо накопичити те, що нам потрібно", - сказав він.

Стратегія "еластичної стрічки"

Видання зазначає, що Україна розгорнула еластичну оборонну стратегію, щоб виграти час та озброїтися краще. Роблячи болісний вибір відступити на краще захищені позиції, українські війська можуть боротися ефективніше та рятувати особовий склад, кажуть військові.

"Час йде на користь України, і в цьому пояснення еластичної стрічки: ви можете поступитися незначною територією і виграти трохи часу. І тоді до кінця цього року Україна матиме переваги, яких вона ніколи раніше не мала", – сказав Ділан Лі Лерк, аналітик дослідницького центру військової розвідки IHS Jane's.

Ця стратегія відрізняється від битви за Бахмут, де українські війська зазнали великих втрат у остаточно марній спробі не поступитися. Секач сказав, що гнучкість допомогла українським силам протистояти російському наступу.

"Нам довелося розподілити наші позиції та логістику також. Зараз ми робимо це набагато розумніше. Але не наврочте", - сказав він, відображаючи занепокоєння України щодо нинішньої переваги Росії на полі бою.

Основний наступ Росії в Донецькій області зосереджено на районах навколо захопленої Авдіївки та міста Часів Яр, і вона досягає невеликих, але стабільних успіхів. Якщо Часів Яр впаде, це поставить під загрозу сусідні міста, скомпрометує критичні українські шляхи постачання та наблизить Росію до її проголошеної мети захоплення всієї Донецької області.

Зараз Росія має близько 650 000 військових в Україні, що майже в п’ять разів більше, ніж два роки тому. Російські тактичні зміни виявилися ефективними. Росіяни посилають на штурм хвилі солдатів з різних напрямків, щоб змусити українські сили витрачати більше снарядів. Вони почали частіше атакувати вночі, щоб використати слабкі місця та нездатність України ефективно контратакувати. Також окупанти нерідко атакують в українських касках, щоб заплутати операторів безпілотників.

Щільна мережа РЕБ вздовж лінії фронту знизила ефективність українських ударних безпілотників.

"Росіяни точно продовжуватимуть мати незначні успіхи в найближчий час", - сказав Секач.

Небезпеки все ж зберігається

Українські командири заявили, що покращене націлювання Росії на українські шляхи постачання дає очікуваний ефект.

"Вони розуміють, що нам надають нову допомогу, і вони посилили свої удари, і це впливає на наше матеріально-технічне забезпечення", - сказав "Ніндзя", солдат 28-ї бригади в Бахмуті.

Атаки на боєприпаси підрозділу "Ніндзя" були настільки частими, що водіям доводилося постійно змінювати розклад.

"Потрібно чудово знати дорогу, кожну вирву, щоб дозволити водієві з нічним баченням швидко їхати, заїжджати, розвантажуватись і виходити", - сказав він.

Бригади змушені були застосовувати нову тактику постачання. Для доставки боєприпасів в інші зони бойових дій можна використовувати звичайні вантажівки, але в районі Часового Яру та Авдіївки потрібна бронетехніка та грамотно окреслені маршрути..

"Якщо раніше бронетехніка доставляла боєприпаси два-три рази на день, то зараз вони зазвичай роблять це лише раз на день", - каже "Ніндзя".

Смертоносні ротації

Поліпшення російської тактики коштує життів українських воїнів, особливо в нестабільні години між ротаціями військ. Росія стала більш вправною у нанесенні ударів під час цих періодів, коли лінії оборони найслабші. Один підрозділ у районі Часового Яру повідомив, що чверть його втрат припадає на транспортування військ на передові позиції та з них.

Командир підрозділу "Котики" з позивним "Тор", сказав, що російські безпілотники унеможливлюють маскування особливо великих переміщень військ у Часовому Яру.

"Весь день і ніч вони літають у небі і спостерігають за нами, неможливо рухатися, щоб не бути поміченим", - сказав він.

Солдатам інколи немає де сховатися та змінити позиції через постійні російські бомбардування. Часто їм доводиться пробігати півкілометра чи більше просто неба, щоб знайти укриття.

Наступ РФ у Харківській області - останні новини

Представник ОСГВ "Хортиця" Назар Волошин повідомив, що Росія не перестає атакувати позиції Сил оборони України вздовж усієї лінії фронту.

8 червня президент Володимир Зеленський заявив, що армії РФ не вдалося реалізувати Харківську операцію, і це вагомий результат ЗСУ.

Вас також можуть зацікавити новини: