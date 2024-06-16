На 10 ранку противник здійснив вже 18 спроб прорватися неподалік чотирьох населених пунктів

Ситуація на Покровському напрямку напружена, ворог намагається сьогодні прорвати наші оборонні рубежі неподалік Новоолександрівки, Євгенівки, Сокола та Уманського.

"Дев’ять атак відбито підрозділами Сил оборони, ще стільки ж – тривають. Ситуація напружена. Українські воїни вживають заходів щодо стабілізації обстановки та недопущення просування російського агресора вглибину нашої території", - повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України щодо оперативної інформації станом на 10:00 16 червня.

Генштаб зазначає, що на Харківському напрямку ворог безуспішно атакував підрозділи Сил оборони в районі Вовчанська. За уточненою інформацією, втрати російських військ за минулу добу на цьому напрямку склали: понад 180 осіб вбитими та пораненими, знищено одну ББМ, дві артилерійські системи та чотири автомобілі.

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Також не мав успіху штурм загарбників на Лиманському напрямку. Втрат позицій не допущено. Зазначається, що на Сіверському напрямку ворог проявляє активність - від початку доби вже відбулося п’ять бойових зіткнень.

"Поблизу Роздолівки та Верхньокам’янського українські захисники відбили по одній атаці противника. В районі Роздолівки активність ворога зберігається - ще три бойових зіткнення продовжуються", - сказано в повідомленні Генштабу.

На Курахівському напрямку відбито штурмову дію окупантів поблизу Парасковіївки, ще один бій триває біля Красногорівки. За уточненою інформацією, втрати російських військ за минулу добу на цьому напрямку склали: 85 осіб вбитими та пораненими, знищено одну ББМ та три автомобілі.

В Генштабі зазначають, що на Времівському напрямку сім спроб ворога наблизитися до наших позицій в районах Водяного та Урожайного успіху не мали. Втрат позицій не допущено. Також невдачі зазнали дві штурмові дії російських окупантів поблизу Малої Токмачки та Роботиного на Оріхівському напрямку.

Загалом протягом минулої доби відбулося 118 бойових зіткнень. Вчора ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах три ракетних удари, із застосуванням восьми ракет, 47 авіаційних ударів (зокрема, скинув 66 КАБів), здійснив понад 4000 обстрілів, 102 з них - із реактивних систем залпового вогню.

За даними Генштабу, від початку червня російські окупанти вже застосували по наших військових об’єктах та цивільній інфраструктурі понад 1050 керованих авіаційних бомб.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Збройні сили України протягом минулої доби, 15 червня, знешкодили 1160 російських солдат. За даними Генштабу, загальні втрати Росії у війні проти України зросли до 526 310 осіб.

В Серебрянському лісництві на Луганщині є просування Сил оборони. В результаті спільних дій, підрозділи бригад просунулись на 1 км в глибину та на 2 км по фронту, чим завершили один з етапів наступальних дій на своєму напрямку.

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