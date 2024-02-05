Він зауважив, що на тлі мобілізації Київ повинен також серйозно зважати й на економічну життєздатність країни.

Україні потрібно провести мобілізацію для поповнення втрат на фронті та відновлення бойових підрозділів.

Таке переконання висловив інтерв’ю RND німецький генерал-майор Крістіан Фройдінг. "Україні доведеться мобілізувати більше солдатів, хоча б через втрати, наскільки ми можемо судити", – пояснив він свою точку зору.

Військовий підкреслив, що мобілізація також необхідна, оскільки деякі з підрозділів перебувають на війні вже 24 місяці і їх треба відновлювати.

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"Тип і масштаби мобілізації зараз обговорюють в Україні. Це політичний і соціальний переговорний процес, в якому демографічна ситуація в Україні також грає роль", – зауважив генерал.

При цьому Фройдінг підкреслив, що на тлі мобілізації Київ повинен також серйозно зважати й на економічну життєздатність країни.

Мобілізація в Україні

30 січня до парламенту уряд вніс оновлений законопроект про мобілізацію. Начальник управління преси та інформації Міноборони Ілларіон Павлюк зазначив, що цей законопроект "відповідає вимогам часу і його ухвалення потрібне в якнайкоротші терміни".

А сьогодні у Верховній Раді анонсували, що законопроект про мобілізацію може бути ухвалено в першому читанні вже на цьому тижні, попри те, що в ньому є багато дискусійних норм.

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