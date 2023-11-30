Росіяни 59 тисяч разів обстріляли населені пункти України, наголосив міністр.

Від початку 2023 року жертвами російських ударів по Україні стали 2 тисячі українських громадян. Таку цифру озвучив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Як повідомляє прес-служба МВС, очільник міністерства провів зустріч із послами країн G7. Він наголосив, що під ворожий вогонь потрапили населені пункти у 24 регіонах України.

"За 11 місяців цього року росіяни 59 тисяч разів обстріляли населені пункти у 24 регіонах України. Унаслідок цього 11 тисяч громадян постраждали, 2 тисячі - загинули", – сказав глава МВС.

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За словами Клименка, найбільше обстрілів з боку окупаційних військ РФ зафіксовано у Запорізькій, Херонській, Донецькій, Харківській, Сумській та Чернігівській областях.

Удари РФ по Україні: останні новини

Протягом дня, 30 листопада, російські загарбники двічі вдарили по Торецьку Донецької області. Біля 10:30 окупанти обстріляли людей, які чекали на гуманітарну допомогу. До лікарні з пораненнями потрапили жінка 86 років, а також двоє чоловіків 63 та 34 років. Останній – у тяжкому стані.

Надвечір росіяни завдали авіаудару по Торецьку. Внаслідок атаки було зруйновано приватний будинок на 4 господаря. Є загиблий та троє постраждалих. Співробітники ДСНС та Національної поліції врятували двох осіб з-під завалів.

Під ворожим вогнем опинилися й інші населені пункти Донецької області, зокрема Покровськ. Начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк розповів, що внаслідок атаки постраждали люди. Серед них –троє дітей, найменшому усього шість місяців.

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