Один з поранених перебуває в тяжкому стані.

Троє українців, які чекали на гуманітарну допомогу, були поранені внаслідок обстрілу російськими окупаційними військами Торецька. Як зазначається у повідомленні на сайті Офісу генерального прокурора, за даними слідства, сьогодні, 30 листопада, о 10:30, окупанти здійснили, ймовірно, мінометний обстріл м. Торецька.

"Ціллю російських військ став житловий квартал. Від влучання засобів ураження зазнали тілесних ушкоджень троє цивільних, які прийшли отримати гуманітарну допомогу до адмінбудівлі", - йдеться у повідомленні.

86-річну жінку та двох чоловіків віком 63 й 34 роки доставили у лікарню з осколковими пораненнями. Останній перебуває у тяжкому стані.

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Зауважується, що вибухами було пошкоджено багатоповерхові житлові будинки. За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури за цим фактом здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Прокурори вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил Російської Федерації.

Удари окупантів по мирному населенню

Від обстрілу з боку російських окупантів сьогодні, 30 листопада, загинуло троє людей у селі Садове у Херсонській області. Російська армія вбила 59-річну жінку та двох чоловіків, 1970 та 1956 років народження.

Крім того, загарбники з безпілотника атакували цивільних у Бериславі: 22-річний хлопець отримав вибухову травму, контузію та поранення ноги, а у 37-річного чоловіка діагностували тяжке поранення шиї та голови.

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