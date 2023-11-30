Найменшому постраждалому внаслідок російського обстрілу всього 6 місяців.

У четвер, 30 листопада, російські окупаційні війська вчергове обстріляли Донецьку область. Під ворожим вогнем опинився, зокрема, Покровськ.

Як розповів в ефірі телеканалу "Еспресо" начальник Покровської МВА Сергій Добряк, це вже четвертий ракетний удар окупантів по Покровську та громаді за листопад. Внаслідок атаки пошкоджено 10 багатоквартирних та 36 приватних будинків, а також 2 споруди комунальної власності.

"Перший ворожий удар відбувся в ніч на 30 листопада о 23:27, другий о 23:35. На жаль, внаслідок ракетного удару по місту є поранені, з них троє дітей. Самому маленькому постраждалому 6 місяців. Кожного разу росіяни гатять по звичайній інфраструктурі міста. Це терористичний акт з боку РФ", – додав він.

Добряк наголосив, що російські окупанти гатять по місту ракетами "Іскандер" або С-300. Час підльоту становить 30 секунд, тому повітряна тривога часто спрацьовує вже після "прильоту".

Обстріли Донеччини

Ввечері 30 листопада росіяни завдали авіаудару по Торецьку Донецької області. Зруйновано приватний будинок на 4 господаря. Загинула одна особа, троє – постраждали. ДСНС та Нацполіція врятували з-під завалів 2 людей.

Крім того, о 10:30 росіяни здійснили обстріл Торецька, ймовірно, з мінометів. Поранено трьох українців, які чекали на гуманітарну допомогу. Зазначається, що 86-річну жінку та двох чоловіків віком 63 й 34 роки доставили у лікарню з осколковими пораненнями. Останній перебуває у тяжкому стані.

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