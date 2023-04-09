Чоловік має намір воювати проти путінського режиму в РФ заради свободи народів.

Колишній офіцер Головного розвідувального управління Російської Федерації Владислав Аммосов перейшов на бік України. Він тепер буде воювати проти росіян, тому що йому не подобається ситуація в Росії.

Відзначається, що Аммосов - уродженець Якутська й понад 15 років будував кар'єру в російській армії та її спецслужбах. Він запевнив, що готовий стріляти в росіян вже давно, тому що не може спокійно дивитися на ситуацію в країні.

За словами Владислава, він брав участь у Другій чеченській війні на російській стороні, бо повірив пропаганді. Саме тоді він зрозумів, що народ Чечні воює за свободу, хоча спочатку вірив у казки про бойовиків.

Крім того, екс-співробітник ГРУ розповів про катастрофічну ситуацію серед офіцерського складу, де виявилося багато алкоголіків, зрадників, торговців зброєю, а також тих, хто відправляв солдатів на смерть. За його словами, зараз ситуація ще гірша.

"Колишніх (офіцерів ГРУ - УНІАН) не буває. Я готовий хоч зараз в диверсійно-розвідувальній групі йти на територію Росії і там знищувати ворогів. Вороги моєї Батьківщини - це ті, хто зараз підтримують цю путінську владу", – розповів Аммосов в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Він зізнався, що на момент окупації українського півострова Крим він вже не служив у ГРУ. Тоді чоловік зрозумів, що це початок кінця для Росії

В Україну Аммосов потрапив після 24 лютого 2022 року через цивільну Раду в Польщі, яка оголосила набір добровольців до лав нацпідрозділів у складі ЗСУ, а також регіональні та національні організації громадянського опору в РФ. Колишній співробітник ГРУ не один, разом з ним з РФ виїхали й інші люди, які вже пройшли ряд перевірок.

Також вже створюється "Сибірський батальйон", метою якого - відвоювати право народів Російської Федерації на свободу.

Загибель іноземних добровольців в Україні - останні новини

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року на захист нашої держави встали не лише українські воїни, а й іноземні добровольці. Бійці віддають свої життя за свободу України та Європи.

Так, 25 березня міністр канцелярії Ради міністрів Польщі Міхал Дворчик повідомив, що на війні в Україні загинув польський доброволець, який, можливо, був командиром взводу інтернаціонального легіону.

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