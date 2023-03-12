Родичі попросили відкликати солдатів з передової і забезпечити їх боєприпасами.

Родичі мобілізованих з Московської області записали відеозвернення до президента РФ Володимира Путіна і міністра оборони Сергія Шойгу, в якому попросили повернути їх синів і чоловіків з штурмових підрозділів.

За словами жінок, їхні родичі були мобілізовані у вересні 2022 року. Наступні три місяці вони проходили навчання на артилеристів. В кінці грудня військовослужбовців відправили в зону бойових дій, де вони ще два місяці чекали зброї. Після цього, розповідають родичі, мобілізованим в усній формі оголосили, що тепер вони штурмова піхота, після чого їх перевели на передову.

"Мобілізованих наших кидають як м'ясо штурмувати укріпрайони. По п'ять осіб проти добре озброєних ста осіб противника", - заявили родичі військовослужбовців РФ. Вони також попросили відкликати солдатів з передової і забезпечити їх знаряддями і боєприпасами.

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Мами російських солдатів звертаються до Путіна

Раніше мами і сестри російських солдатів, мобілізованих з Іркутської області, записали відеозвернення до Путіна з благаннями врятувати своїх чоловіків.

Також понад 100 сімей російських військових звернулися до Путіна з вимогою знайти їхніх синів, чоловіків і братів, які були відправлені на війну в Україну.

В Якутії "мобікам" подарували туші оленів. Таким способом місцеве підприємство "підтримало" рідних "гарматного м'яса".

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