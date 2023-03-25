Загибель польського добровольця підтвердив міністр канцелярії Ради міністрів Польщі. Журналіст Матеуш Ляховський уточнив, що на фронті в Україні, можливо, загинув командир взводу Інтернаціонального легіону Міхал.

На війні в Україні загинув польський доброволець, який, можливо, був командиром взводу Інтернаціонального легіону.

Про загибель польського громадянина повідомив міністр канцелярії Ради міністрів Польщі Міхал Дворчик у своєму Twitter. Він уточнив, що військовий помер у п'ятницю, 24 березня, проте особи загиблого героя не розкрив.

"Сьогодні (у п'ятницю. – Ред.) загинув черговий український військовий – громадянин Польщі", - написав він.

За словами Дворчика, ще двоє добровольців отримали поранення на полі бою в Україні й перебувають у важкому стані.

Також поранення отримали два волонтери-медики, які потрапили під вогонь росіян у зоні бойових дій. Одного з постраждалих вже вивезли на територію Польщі для надання лікування. Другий - все ще перебуває в Україні, його перевезли з Дніпра до Києва для надання допомоги, уточнив Дворчик.

Пізніше журналіст видання Polsat News Матеуш Ляховський уточнив у своєму Twitter, що загиблим польським військовим в Україні міг виявитися командир взводу Інтернаціонального легіону Міхал.

За даними ЗМІ, Міхал воював в Україні з квітня минулого року, всього через місяць він планував повернутися додому у Польщу у зв'язку із закінченням терміну свого військового контракту. Там він планував поділитися своїм бойовим досвідом в Україні з товаришами по службі.

Також Ляховський згадує, що Міхал на полі бою був втіленням солдатської честі й відрізнявся особливою відвагою, попри вроджену скромність.

"Він неодноразово говорив, що бореться за свободу України і безпеку Польщі", - підкреслив Ляховський.

Журналіст уточнив, що місяць тому командир взводу Інтернаціонального легіону особисто отримав медаль "За відвагу" від лідера країни Володимира Зеленського.

Загибель іноземних добровольців в Україні - останні трагедії

Зазначимо, що на полі бою в Україні часто жертвами російського вторгнення також стають представники інтернаціональних легіонів, які борються разом із ЗСУ за свободу нашої держави.

Вчора стало відомо, що під Бахмутом загинув французький доброволець 30-річний Кевін Д, який до повномасштабного вторгнення РФ був гуманітарним працівником.

Також 21 березня стало відомо, що в боях з РФ загинув новозеландець Кейн Те Тай, який служив в Силах оборони Нової Зеландії. Він провоював в Україні майже рік.

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