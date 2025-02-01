Успіху ворожі війська, попри свою активність, не мають.

Російські окупаційні війська тероризують Харків обстрілами, а також намагаються форсувати річку Оскіл та закріпитися на плацдармі.

Про це розповів командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко. Як він зазначив в етері телеканалу "Ми – Україна", на його думку, росіяни атакують Харків зоднією метою – змусити харківʼян залишати місто.

"Битву виграє військо, війну завжди виграє нація. Як наслідок, противник намагається за рахунок прямого впливу – обстріли ракетні, "Шахедами" – та за рахунок інформаційних кампаній робити все можливе для того, щоб люди виїжджали. Але харківʼяни залишаються стійкими", – сказав він.

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Федоренко додав, що Сили оборони продовжують виконувати завдання на Харківщині, і ініціатива залишається за українськими захисниками. Успіху ворожі війська, попри свою активність, не мають.

"На Куп'янщині ситуація у нас в смузі – противник останні три тижні успіху не мав. Що стосується напрямку Дворічної – це вже не перший випадок, коли противник, користуючись специфікою погодних умов, які є саме в цей період, намагається перепливати на човнах та плотах річку і займати певний плацдарм. Зокрема, в районі Новомлинська була та сама ситуація певний час назад – тоді вдалося противника повністю скинути в річку Оскіл і взяти під контроль населений пункт", – резюмував командир.

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Вранці 1 лютого російські терористи вдарили по Полтаві, поціливши у багатоповерхівку. Зруйновано під’їзд із 1 по 5 поверх. Станом на вечір відомо вже про 9 загиблих. 17 осіб постраждали, з них – 4 дитини.

Щодо ситуації на передовій, то, за даними проєкту DeepState, усічні Росія окупувала 325 квадратних кілометрів території України. Окупанти продовжують вести активні наступальні дії на багатьох ділянках, але майже всюди Силам оборони України вдається сповільнити темпи ворожого наступу.

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