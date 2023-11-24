Зокрема, війська треба тримати розосередженими для меншої вразливості, але одночасно підрозділи треба збирати разом для ефективного управління і підтримання бойового духу.

Українські і російські командири зіткнулись з дилемою убезпечення військ від точних дальніх ударів.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії у мережі X (Twitter), посилаючись на дані розвідки. Зокрема, російські сили в Україні продовжують зазнавати великих втрат від українських точних ударів далеко за межами лінії фронту.

Так, 10 листопада, імовірно, що було вбито понад 70 російських солдатів внаслідок удару по конвою вантажівок за 23 км від лінії фронту у селі Гладківка Херсонської області.

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Крім того, 19 листопада удар по російським військам, які відвідували церемонію нагородження у Кумачовому на Донеччині за 60 км від лінії фронту, ймовірно призвів до десятків жертв.

Водночас, українські війська також зазнали схожих інцидентів, бо 3 листопада від російської балістичної ракети загинуло 19 бійців окремої гірсько-штурмової бригади під час церемонії нагородження.

Як зазначає розвідка, розміщені солдати зазвичай добре знають про дальність ураження ворожих збройних систем.

"Однак, зіткнувшись з реальністю дуже тривалого бойового розміщення, командири стикаються з гострою дилемою. Вони повинні збалансувати найкращу практику підтримання розосередження військ, аби бути менш вразливими до ударів, і повсякденні вимоги збору підрозділів для управління і підтримки морального духу", - відзначила розвідка.

Війна в Україні: новини

Українські воїни помстилися за цинічний удар по місцю нагородження воїнів 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Удар у відповідь прийняла російська 810-та бригада морської піхоти. ЗСУ розгромили тилову локацію у Донецькій області, де російські морпіхи зібралися на концерт з нагоди Дня ракетних військ і артилерії РФ.

Розгром 810 бригади російських морпіхів вже називають "бумерангом" та відплатою за удар по 128 бригаді.

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