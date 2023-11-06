Загинуло 19 бійців, за яких обіцяють помститися в "100-кратному розмірі".

Під час нагородження загинуло 19 бійців 128 окремої гірської штурмової Закарпатської бригади. Про це йдеться в повідомленні бригади у Facebook.

"Ракетний удар підступного ворога забрав життя 19 бійців 128 окремої гірської штурмової Закарпатської бригади", - зазначається в повідомленні.

Наголошують, що зараз проводиться ретельна перевірка всіх обставин трагедії. "До її закінчення просимо не поширювати не перевіреної, часто фейкової інформації", - кажуть в бригаді.

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Сказано, що загинули кращі бійці. В бригаді висловили співчуття рідним і пообіцяли "помститися за побратимів у 100-кратному розмірі".

Трагедія зі 128-ю бригадою: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 3 листопада біля села Зарічне Запорізької області ворог вдарив ракетою "Іскандер-М" по скупченню бійців 128 бригади ЗСУ під час нагородження. Міністр оборони України Рустем Умєров пообіцяв, що винні у цій трагедії будуть покарані.

Раніше нардеп від "Батьківщини" Михайло Волинець повідомляв про 28 загиблих і понад 50 поранених.

У Закарпатській області оголосили триденну жалобу за загиблими захисниками України.

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