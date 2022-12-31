Країна-агресор все ще намагається перевантажити українську протиповітряну оборону.

Розвідка Великобританії не відкидає, що Росія найближчими днями завдасть нового удару по Україні, щоб підірвати моральний дух населення у період новорічних свят.

Британські розвідники у своєму звіті нагадують, що 29 грудня 2022 року російські окупанти завдали чергової хвилі дальніх ударів по Україні, націлившись на її об'єкти енергетики.

Аналітики звертають увагу, що з жовтня Росія дотримується певної схеми завдання інтенсивних ударів кожні 7-10 днів. Це робиться для того, щоб придушити українську систему ППО.

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"Однак існує реальна ймовірність того, що Росія зламає цей шаблон, щоб завдати нового удару найближчими днями з метою підірвати моральний дух населення України у період новорічних свят", — зазначає розвідка Британії.

Удар по Україні 29 грудня

Вранці 29 грудня Росія здійснила черговий масований залп ракетами наземного, повітряного та морського базування з цивільної інфраструктури України.

У Генеральному штабі Збройних Сил України розповіли, що українська ППО знищила 54 ракети із понад 69, випущених загарбниками.

Над Києвом збили 16 російських ракет. Уламки збитих ракет пошкодили три приватні будинки, автомобіль, промислове підприємство та дитячий майданчик, є постраждалі.

Представник ВПС Юрій Ігнат припустив, що під час наступного удару росіяни можуть застосувати більшу кількість ракет. "Якщо вони (росіяни) на сьогодні (29 грудня, — УНІАН.) випустили 13 літаків, які мають по 8 "підвісів", то зрозуміло, що ракетний удар може бути більшою кількістю, ніж вони зробили сьогодні", — заявив він.

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