Він очолить одне зі зʼєднань та один із напрямків фронту.

Генерал-майор Віктор Ніколюк заявив, що складає з себе повноваження командувача Командування підготовки Сухопутних військ ЗСУ.

Про це він написав у Facebook, зауваживши, що нинішній час вимагає від кожного українця, особливо, військового, докладати максимум і більше зусиль для перемоги над російським ворогом.

"І все це планую зробити, очоливши одне зі зʼєднань та один із напрямків фронту. Складаю з себе повноваження командувача Командування підготовки Сухопутних військ ЗСУ та бажаю своєму наступнику продовжувати нарощувати той потенціал, який ми спільно напрацювали за рік", - повідомив Ніколюк.

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Він додав, що вдячний всім за плідну співпрацю і має впевненість у її продовженні в нових умовах.

Заяви Ніколюка про ЗСУ

Наприкінці січня Ніколюк висловив думку, що в українській армії вже практично немає нічого радянського. Він зауважив, що після розпаду СРСР виросли вже декілька поколінь.

Ніколюк каже, що раніше в армії була "дідівщина", однак тепер її немає. У випадку, якщо командир принижує підлеглих, про це не можна мовчати.

Ніколюк відомий безпосередньою участю в боях під час оборони Чернігова і Чернігівської області. У жовтні 2022 року увійшов до списку 25 найвпливовіших українських військових. До призначення командувача Командування підготовки Сухопутних військ у березні 2023 року, з жовтня 2021 року по березень 2023 року був командувачем ОК "Північ".

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