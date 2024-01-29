За його словами, у всіх є розуміння цінності життя солдата.

В українській армії вже практично немає нічого радянського, вважає командувач підготовки Командування Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Віктор Ніколюк.

В інтерв'ю "Донбас Реалії" він зазначив, що після розпаду СРСР виросли вже декілька поколінь. "Казати радянщина… Мені здається, це більше у підсвідомості кожної людини: як ти ставишся, як тебе виховувало суспільство, як тебе виховували батьки, як тебе навколишнє середовище виховувало?" - зазначив він.

Ніколюк каже, що раніше в армії була "дідівщина", однак тепер її немає. У випадку, якщо командир принижує підлеглих, про це не можна мовчати, додав військовий.

Відео дня

"Якщо раніше до солдата ставилися так… добре, що ти є. На сьогодні ми розуміємо, що солдат - це основна бойова одиниця, яка виконує завдання. Ми як офіцери, виконуючи завдання, ми залежимо від нього. Його необхідно цінувати. І саме ставлення таке, що життя солдата, воно найбільш важливе, воно вже в нас апріорі відпрацьовано, в усього нашого керівного складу, від командира відділення до президента України", - додав генерал-майор.

Війна в Україні: останні новини

За даними Генерального штабу Збройних сил України, від початку повномасштабної війни російські загарбницькі війська втратили вже близько 382 110 своїх солдат.

Минулої доби на фронті сталося 61 бойове зіткнення з окупаційними силами РФ, вони сім разів штурмували українські позиції на лівобережжі Дніпра.

Вас також можуть зацікавити новини: