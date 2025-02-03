Україна має процвітати економічно та політично, захисники України мають отримувати справедливі соціальні блага, і обов'язково українські воїни мають повернутися додому.

Перемогою України у війні з Росією має бути повернення максимальної площі українських територій. Про це командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Вадим Сухаревський сказав в інтерв'ю для проєкту Радіо Свобода "Донбас Реалії".

Зокрема, він відповів, чим для нього особисто є перемога у війні.

"Я твердо переконаний в тому, що ми вже перемогли. Ми все ще Україна, ми все ще незалежні, ми є. Тому що мета "Броска Мангуста" була зовсім інша. І повірте – шансів нам не бути - у нас було дуже багато. І це вже наша стратегічна перемога. Якою вона буде в контексті закінчення війни? Важко сказати", - відзначив Сухаревський.

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При цьому особисто сам військовий хотів би закінчити війну "на руїнах Кремля, а можливо, і далі".

"Але це станом на зараз – блакитна українська мрія. Я дуже сподіваюсь, що колись це побачу. На цьому етапі мені б хотілось, щоб війна закінчилась поверненням максимальної площі наших територій", - наголосив Сухаревський.

Також він виступає за те, аби захисники України отримали справедливі соціальні блага.

"Це економічне і політичне процвітання моєї країни. Це коли в небі літають не "шахеди" і ракети, а цивільні літаки. І коли я можу планувати далі, ніж на декілька годин вперед, в контексті навіть елементарної відпустки, в яку вже дуже хочеться", - сказав Сухаревський.

Разом з тим, до перемоги він включає і повернення українських бійців додому.

"Це сльози матерів, дружин та доньок від щастя, а не від горя. Це має бути наша спільна перемога. Сподіваюсь, вона обов'язково буде", - переконаний Сухаревський.

Війна в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, військовий експерт, ветеран АТО Євген Дикий переконаний, що немає підстав говорити, що Україна перебуває в безнадійній ситуації і у 2025 році програє Росії війну. Ветеран вважає, що без "корейського заліза" армія Росії колапсувала б швидше.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що якби завершення війни залежало тільки від України, то вона могла б закінчитися "вже завтра".

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