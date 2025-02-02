Він зауважив, що союзники України нарешті мають зайняти позицію сили і закликав хоча б уявити мир в Європі під російською окупацією.

Україна не програє війну проти РФ, попри те, що в даний час "фронт рухається не в тому напрямку".

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте в інтерв’ю виданню Bild. "Фронт рухається не в тому напрямку. Але якою ціною? Росіяни платять за це 1000-1500 людей щодня, які гинуть або отримують важкі поранення. І все ж росіяни не досягають своїх цілей. І наша робота полягає в тому, щоб вони їх ніколи не досягали. Тому ні - Україна не програє. І ми повинні підтримати її у тому, щоб зайняти позицію сили", - сказав Рютте.

Генсек додав, що поставки певних систем озброєнь - це окремі рішення окремих країн. Рютте наголосив, що принципово закликає союзників надавати системи озброєння, щоб Україна мала максимальну силу для захисту.

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"І США – номер один, а Німеччина – номер два", - перелічив генсек, маючи на увазі ті країни, які в першу чергу повинні допомагати Україні.

"Ми всі прагнемо миру, але уявіть що буде, якщо Україна програє цю війну. Тоді ми мали б мир під російською окупацією. Це була б жахлива ситуація. Ми завжди повинні вміти захиститися від Росії. Тож зобов'яжіть політиків і банки нарешті більше інвестували в оборонну промисловість. Це дуже важливо", - сказав Рютте. Він закликав не бути наївними щодо Путіна і не плекати надії на мир з РФ в майбутньому.

"Варто тільки подивитися, що сталося в Бучі. Тому, якщо мирна угода буде досягнута, вона має бути стійкою. Ми маємо зробити так, щоб він ніколи більше не окупував навіть одного квадратного кілометра України", - сказав Рютте.

Він зазначив, щ для цього потрібно забезпечити, щоб Україна перебувала в найкращому можливому становищі, тобто продовжувати підтримувати її зброєю та навчати українських військових. "І якщо вони одного разу хочуть домовитися про мир, вони повинні посадити Путіна за стіл переговорів. Але я не можу вам точно описати, як триватимуть ці переговори", - поділився Рютте.

Ймовірні переговори України і РФ

Президент Володимир Зеленський заявив, що виключення України з переговорного процесу між США і Росією щодо війни буде "дуже небезпечним", коментуючи заяву президента США Дональда Трампа про те, що його адміністрація вже провела "дуже серйозні" переговори з Росією про припинення війни.

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