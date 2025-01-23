Єрмак підкреслив, що ніхто не хоче припинення війни в Україні більше, ніж українці.

Якби завершення війни залежало тільки від України, то вона могла б закінчитися "вже завтра". Про це заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю Euronews.

Єрмак наголосив, що ніхто не хоче припинення війни в Україні більше, ніж українці, але таке завершення має привести до справедливого миру. При цьому він підкреслив, що для цього Україні потрібна підтримка союзників.

"Ми стали жертвою цієї агресії, і ми дійсно хочемо відновити справедливий мир. Ми хочемо покласти край цій війні", - каже Єрмак.

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Коментуючи заяву президента США Дональда Трампа під час передвиборчих дебатів, коли він відмовився сказати, чи хоче перемоги України у війні, Єрмак сказав, що немає необхідності переоцінювати промову Трампа або шукати в ній якийсь прихований сенс.

"Усі розуміють: потрібно покласти край цій війні справедливим миром. З нашого боку ми завжди говорили, що перемога дорівнює справедливому миру. Це означає, що для нас немає альтернативи", - сказав Єрмак.

Щодо обіцянки Трамп закінчити війну за один день Єрмак вважав за краще не називати жодних термінів:

"Я думаю, ніхто на цій планеті не знає точно, коли закінчиться ця війна. Якби це залежало від України і всього демократичного світу, вона закінчилася б завтра".

Він наголосив, що план Росії і Путіна - силою взяти під контроль усю Україну, а також зруйнувати європейські цінності та демократичний порядок - залишається незмінним.

"Це війна для Росії: це не війна за територію; це війна проти демократії, і це війна проти вільного світу. Вони хочуть знищити Україну, але минуло вже три роки. Ми все ще боремося, ми все ще сильні, і ми все ще хоробрі", - пояснив Єрмак.

Війна в Україні - інші заяви

Новий президент США Дональд Трамп ще під час своєї передвиборчої кампанії обіцяв завершити війну в Україні всього за 24 години після приходу до влади, однак тепер зсунув роки на кілька місяців.

Як писав The Times, мирний план Трампа, найімовірніше, не обійдеться без територіальних поступок. Для України це може означати фактичну здачу п'ятої частини її територій. В обмін на це Київ отримає західні гарантії безпеки. Однак щоб мирний план Трампа спрацював, необхідно розмістити в Україні американські та європейські війська.

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