Зокрема, російські активи будуть блокуватися, поки не завершиться війна в Україні.

Країни G7 пообіцяли продовжувати підтримувати Україну, а також попередили про "високу ціну" тих, хто наважиться допомагати РФ у війні.

"Ми підтверджуємо наш заклик до третіх сторін припинити допомогу Росії у веденні війни або заплатити за це високу ціну. Ми посилимо нашу координацію для запобігання та реагування на постачання зброї третіми сторонами в Росію і продовжимо вживати заходів проти тих, хто матеріально підтримує РФ", - йдеться в спільному комюніке міністрів закордонних справ країн G7 після зустрічі у японському містечку Каруїдзава.

Також міністри засудили погрози Росії розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі: "Будь-яке застосування хімічної, біологічної або ядерної зброї Росією матиме тяжкі наслідки".

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Як зазначив голова Офісу президента України Андрій Єрмак, в комюніке також наголошується, що країни G7 блокуватимуть російські активи, поки не завершиться війна в Україні:

"Блокування й передача російських активів на відновлення України. Ось це рецепт боротьби з російським терором. Кожен у цій країні повинен відчути ціну злочинів. І це лише один із прикладів".

Саміт країн G7 - що повідомлялося

Як писав УНІАН, напередодні зустрічі міністрів закордонних справ країн G7 відзначалося, що центральне місце на ній повинна зайняти безпека як Європи, так і Індо-Тихоокеанського регіону.

Саміт стартував 16 квітня в Японії на тлі війни Росії в Україні і зростаючої напористості Китаю.

Триденна зустріч в місті Каруїдзава також проходить на тлі побоювань, що деякі члени G7 в Європі, зокрема президент Франції Еммануель Макрон, сприймаються як слабкі ланки проти загроз Китаю щодо самоврядного Тайваню.