Зустріч голів МЗС країн "Великої сімки" стане для Японії можливістю спонукати інших членів розглядати війну в Україні як глобальну подію.

Безпека як Європи, так і Індо-Тихоокеанського регіону, має зайняти центральне місце на зустрічі міністрів закордонних справ країн "Великої сімки". Саміт стартує в неділю в Японії на тлі війни Росії в Україні і зростаючої напористості Китаю.

Триденна зустріч у місті Каруїдзава також проходить на тлі побоювань, що деякі члени G7 у Європі, зокрема президент Франції Еммануель Макрон, сприймаються як слабкі ланки проти загроз Китаю щодо самоврядного Тайваню. Про це пише Reuters.

"Безпеку Європи і безпеку Індо-Тихоокеанського регіону не можна обговорювати окремо - вони переплітаються одна з одною", - сказав про майбутню зустріч представник японського МЗС на умовах анонімності.

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Саміт, у якому візьмуть участь міністри з США, Японії, Німеччини, Великої Британії, Франції, Канади, Італії, а також представник Європейського Союзу, стане прологом до саміту лідерів цих держав у Хіросімі, який відбудеться наступного місяця під керівництвом прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіди.

Кісіда відвідав Україну минулого місяця. Війна викликала рідкісний прояв підтримки України в пацифістській Японії, причому багато японців розглядають вторгнення Росії як свідчення потенційної загрози для сусіднього Тайваню з боку все більш напористого Китаю.

"Одна з причин, по якій Японія так сильно підтримує Україну, полягає в тому, що вони хочуть... більш широкої підтримки Заходу, коли мова йде про питання Східної Азії", - сказав Джеймс Д. Дж. Браун, професор політології японського університету Темпл.

Він додав, що зустріч стане для Японії можливістю спонукати інші держави-члени зосередитися на Індо-Тихоокеанському регіоні, а також розглядати війну в Україні як глобальну подію, а не тільки як подію, що стосується лише європейської безпеки.

Вашингтон також намагається зміцнити прихильність G7 подальшим діям по утриманню Китаю від кроків зі зміни політичного статус-кво Тайваню, повідомило Reuters дипломатичне джерело в США на умовах анонімності.

Утім, попри негативну реакцію після коментарів Макрона, у яких ішлося про обережність у зв'язку з участю в потенційній тайванській кризі, країни, імовірно, знову підтвердять солідарність у G7 щодо підтримки України, сказав Браун.

"Велика сімка була важливим партнером у притягненні Росії до відповідальності за її агресію проти України. Не сумніваюся, що G7 продовжить грати в цьому важливу роль, у тому числі на майбутній зустрічі міністрів закордонних справ", - заявив раніше заступник офіційного представника Держдепартаменту США Ведант Патель.

Саміт країн "Великої сімки"

Як повідомляв УНІАН, до складу "Великої сімки" входять США, Німеччина, Канада, Франція, Велика Британія, Італія і Японія, а також Євросоюз. Росія була вигнана з цього клубу найсильніших держав після початку своєї агресії проти України.

У грудні 2022 року лідери країн "Великої сімки" виступили зі спільною заявою, у якій підкреслили, що налаштовані змусити Росію заплатити за руйнування критичної інфраструктури України і притягнути російського диктатора Володимира Путіна до відповідальності.

У січні стало відомо, що Японія хоче запросити президента України Володимира Зеленського на саміт лідерів країн G7, який відбудеться 19-21 травня в Хіросімі. За даними місцевих ЗМІ, Японія як головуюча в Групі семи, має намір створити умови для інтенсивних дискусій щодо російського вторгнення в Україну.

Нещодавно США закликали G7 об'єднатися, щоб запобігти економічній агресії Китаю. Вашингтон розглядає колективні заходи як найбільш ефективні, оскільки багато країн економічно залежать від Китаю.

Однак, президент Франції Еммануель Макрон в інтерв'ю журналістам після зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном заявив, що Європа повинна зменшити свою залежність від Сполучених Штатів Америки і не втягуватися в конфронтацію між Китаєм і США через Тайвань. За його словами, Європа стикається з великим ризиком потрапити в кризи, які "не є нашими". Макрон вважає, що це завадить їй побудувати свою стратегічну автономію.

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