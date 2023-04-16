Британія та Канада наполягають на тому, щоб відмовитися від використання вугілля, проте Японія відмовляється від призначення конкретної дати такої відмови.

Міністрам енергетики і навколишнього середовища країн G7 за два дні переговорів в Японії так і не вдалося призначити дату відмови від використання вугілля при виробництві енергії.

Як повідомляє Kyodo, зустріч в Саппоро стала першою на рівні міністрів країн G7 напередодні саміту "Групи семи" в травні в Хіросімі.

Британія та Канада наполягають на тому, щоб відмовитися від використання вугілля, проте Японія відмовляється від призначення конкретної дати такої відмови.

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Як зазначається в матеріалі, введення конкретної дати відмови означатиме, що до її настання буде необхідно покінчити з практикою використання вугілля. Однак Японії, якій не вистачає ресурсів, ймовірно, доведеться використовувати вугілля до 2030-х років.

Повідомляється, що міністри дали обіцянку прискорити процес поетапної відмови від викопних носіїв - газу, вугілля та нафти з метою домогтися вуглецевої нейтральності до 2050 року. Зокрема, учасники переговорів погодилися скоротити викиди парникових газів від автотранспорту до 2035 року на 50% - порівняно з 2000 роком.

Також на переговорах йшлося про використання водню в електроенергетиці, про забезпечення енергетичної безпеки, про гарантії стабільних поставок таких найважливіших металів як літій та кобальт, доступність яких залежить від країн на кшталт Китаю.

Відмова від вугілля

У 2022 році минулого року "Велика сімка" пообіцяла припинити нову пряму державну підтримку міжнародного сектору енергетики, що працює на викопному паливі, до кінця 2022 року. Але це не завадило деяким країнам-членам продовжувати фінансувати нову генерацію викопного палива.

15 квітня 2023 року країни G7 погодилися прискорити поетапну відмову від викопного палива.

Міністр енергетики Франції Аньєс Паньє-Рунаше заявила, що країни "Великої сімки" погодилися прискорити поетапну відмову від викопного палива, але не змогли домовитися про терміни відмови від вугілля.

Нездатність G7 домовитися про терміни відмови від вугілля може послабити рішучість країн напередодні важливого кліматичного саміту ООН COP 28, який пройде в Дубаї нааприкінці цього року. На саміті майже 200 країн повинні будуть погодитися на поступову відмову від використання викопного палива.

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