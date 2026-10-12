Кремль використовує українське законодавство для затягування війни, – ISW

РФ може в будь-який момент дати Україні провести вибори, наголошують аналітики.

Кремль продовжує демонструвати неготовність до переговорів з Україною. Про це пишуть аналітики з Інституту вивчення війни.

Аналітики роблять такі висновки, враховуючи заяву голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва про те, що "російські сили на полі бою та балістична зброя – це єдині інструменти, які наближають Росію до перемоги в Україні". На думку експертів, це демонструє, що РФ й надалі розглядає для себе перемогу лише через призму завдання максимальної шкоди стратегічному тилу України, щоб Київ капітулював.

Експерти відзначають, що ці заяви, а також розмови про вибори в Україні зʼявляються саме тоді, коли ЗСУ отримують перевагу на полі бою. Аналітики відзначають, що Москва таким чином, ймовірно, намагається руйнувати підтримку України з боку Заходу. Одна з цілей Кремля, на їхню думку – призупинити обмін розвідданими між Україною та США, що вже траплялося в березі 2025 року, дозволивши РФ просуватися на Курщині.

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"Таким чином, Кремль намагається увічнити хибний наратив про те, що Україна є перешкодою на шляху до миру, перекладаючи відповідальність Росії за підрив добросовісних переговорів на Україну, наполягаючи на своїх максималістських вимогах та відмовляючись від компромісів. Росія навмисно використовує конституційну нездатність України проводити вибори через війну Росії, щоб маніпулювати процесом переговорів та затягувати війну. Росія може дозволити Україні провести вибори в будь-який момент, погодившись на припинення вогню, яке Сполучені Штати та Україна неодноразово пропонували", – наголошують аналітики.

Експерти відзначають, що Україна вже неодноразово заявляла про свою готовність провести вибори в разі досягнення припинення вогню. Крім безпекових гарантій, цього також вимагає і Конституція України, яка забороняє вибори в умовах воєнного стану, наголошують експерти.

Що цьому передувало

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп знову повернувся до питання виборів в Україні. Він закликав Володимира Зеленського провести голосування і звинуватив президента України у небажанні закінчувати війну.

Цю заяву вже розкритикували низка західних політиків та лідерів думок. Зокрема праворадикальна активістка й улюблена блогерка Трампа Лора Лумер заявила, що для проведення виборів в Україні, Трамп повинен тиснути не на Зеленського, а на Путіна.

Сам Зеленський заявив, що Україна готова провести вибори, якщо РФ погодиться на 60-денне перемирʼя. Він наголосив, що проведення виборів у війні "виходить за рамки Конституції". Крім того, президент наголосив, що найважливішим є питання безпекових умов.

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