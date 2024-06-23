Наразі пріоритет Росії – це Донецька область.

Російсько-українська війна триває, й РФ зосередила свої ключові сили на Донецькій області, повідомив в ефірі телемарафону Іван Тимочко – військовослужбовець та голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.

"Акцент атак і загалом акцент вищого військового командування РФ переведений на Донецьку область. І те, що ми зараз спостерігаємо, що ворог намагається в рази активніше атакувати в районі Часового Яру, Торецький напрямок активізувався і напрямок Вугледар-Покровськ – це все пов'язано з тим, що ворог отримав пріоритетне завдання – займати Донецьку область", – сказав Тимочко.

Він також додав, що Росія почала застосовувати бомби "ФАБ-3000" з пропагандистською метою. Втім, у них є проблеми з цією складовою як у виробництві, так і в застосуванні.

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"Ця зброя, вона не точна. Навіть ті відео, що ми бачили – ті бомби не потрапляють у ціль. Це видно, вони падають поруч. Але з урахуванням бойового навантаження, яке мають ці бомби – вони надзвичайно небезпечні. Тут питання не лише в точності "ФАБ-3000" – це важка бомба і не кожен літак може її переносити. Це вага, як у "Калібру". Її можуть переносити лише Міг і то лише одну бомбу. Варто також розуміти, що бомби – це вимушений крок для росіян, оскільки вони не можуть випускати ракети, які з тим же навантаженням можуть значно далі летіти. Але їхні ракети імпортозалежні", – пояснив Тимочко.

Російсько-українська війна: інші важливі новини

Напередодні Генштаб повідомив про успішне враження важливої цілі на території ворога. Йдеться про пункт управління мотострілецького полку Росії, який розташовувся в населеному пункті Нехотіївка Бєлгородської області.

Тим часом The Times повідомив про те, що Україна створює безпілотники, здатні під час бою "розмовляти" один з одним і битися "роєм", як одна команда. Крім того, вони можуть завдавати ударів по цілях без втручання людини.

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