Російські окупанти також перекривали Кримський міст.

У ніч на 3 травня гучні вибухи пролунали в окупованому Криму над Феодосією і Керчю. Як пише SHOT, попередньо, система ППО "збивала безпілотники ЗСУ".

"Місцеві жителі розповіли, що в небі над Керчу і Феодосією з боку Чорного моря видно спалахи і чути звуки вибухів. Очевидці стверджують, що загалом чули від чотирьох до восьми гучних звуків. Також повідомляється, що Кримський міст закритий на в'їзд. Наразі офіційної інформації про постраждалих і руйнування немає", - пише канал.

Також пізніше вибухи пролунали в Новоросійську Краснодарського краю.

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"Прямо зараз мінімум 5 вибухів пролунали над Новоросійськом. Видно спалахи в небі з боку Чорного моря. У місті звучить сигнал небезпеки БПЛА", - пише канал.

У Telegram-каналі "Кримський міст: оперативна інформація" зазначали, що рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито.

"Ті, хто перебуває на мосту і в зоні огляду, просимо зберігати спокій і дотримуватися вказівок", - ідеться в повідомленні.

Канал ВЧК-ОГПУ пише, що під час атаки БПЛА і роботи ППО в Целіна Ростовської області стався потужний вибух, а потім виникла пожежа. Вибухи чути і в Краснодарському краї.

"Сили та засоби протиповітряної оборони відбивають повітряну атаку ворога на Ростовську область. На даний момент знищено БПЛА в Новошахтинську, Каменську, Жовтневому (сільському), Усть-Донецькому та Целінському районах", - заявив ростовський губернатор Юрій Слюсар.

Як розповіли Mash жителі Слов'янська-на-Кубані, у небі над містом прогриміло три вибухи, було видно яскраві спалахи. Повітряну тривогу оголосили за 10 хвилин до цього.

"Зараз люди чують звуки БПЛА в околицях міста. Раніше в регіоні оголосили жовтий режим через загрозу атаки безпілотників", - ідеться в повідомленні.

Безпілотники також атакували Тамань у Краснодарському краї. Місцеві жителі розповіли Mash, що чули щонайменше шість звуків вибухів у небі над станицею. Уламки знищених БПЛА впали в поле з очеретом, зараз там пожежа. Один із уламків невідомої раніше моделі безпілотника виявили неподалік готелю "Бланко".

Удари по Криму - деталі

У ніч на 2 травня анексований Крим масовано атакували безпілотники. Як звітувало Міноборони РФ, ППО окупантів нібито знищила 89 "українських безпілотників" над територією окупованого Криму. Місцеві пабліки повідомляли про вибухи в кількох населених пунктів на півострові.

Telegram-канал "Кримський вітер" повідомляв, що в Севастополі, Джанкої, а також у Саках, Новофедорівці та Качі, де розташовані військові аеродроми, лунали вибухи.

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