Один з очевидців стверджує, що дрони могли уразити розташування ракетної бригади окупантів.

В ніч на 2 травня анексований Крим атакували безпілотники. Атака була масованою.

Як звітує Міноборони РФ, ППО окупантів нібито знищила 89 "українських безпілотників" над територією окупованого Криму. Місцеві пабліки повідомляли про вибухи в кількох населених пунктів у півострову.

Telegram-канал "Кримський вітер" повідомляв, що в Севастополі, Джанкої, а також у Саках, Новофедорівці та Качі, де розташовані військові аеродроми, лунали вибухи.

Відео дня

У мережі з'явилися відео, які підтверджують гучну ніч в Криму. На кадрах також видно пожежу в селі Углове, що неподалік аеродрому Качі. Як зазначав "Кримський вітер", "щось горить після роботи росППО".

Так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв підтвердив атаку на Крим. Він заявив, що у Севастополі окупанти відбивають спробу атаки безпілотників.

Пізніше, близько 3-ї години ночі, Развожаєв написав, що до відбиття атаки залучили російський "флот. За його словами, росіяни відбивають "масовану комбіновану атаку" на Севастополь над морем у районі міста Херсонес, у районі Севастопольської бухти, Качі та Балаклави.

Також вночі росіяни перекрили рух транспорту Кримським мостом. Рух відновили тільки через 2,5 години.

Очільник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко натякнув, що атака на Крим відбулася.

"Демілітаризація Криму є важливою складовою безпеки в Чорному морі. Росія, як і за СРСР розглядає Крим в якості військової бази, і це пряма загроза для судноплавства. Також з тимчасово окупованого півострова здійснюються удари по українських містах. Вибухи в Криму на воєнних об‘єктах є виключно складовою безпеки", - зазначив він.

На одному з відео місцевий стверджує, що БПЛА прилетіли у місце розташування ракетної бригади.

Інші новини з Криму

Як писав УНІАН, нещодавно речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів, що на Кримський міст наразі збільшується навантаження через те, що окупанти розпочинають на півострові курортний сезон. Час від часу на мосту влаштовують різноманітні догляди, рух через шляхопровід часто стає дуже повільним. Окупанти розуміють, що Україна від Криму не відмовиться та не втрачають пильності.

Водночас у ВМС заявили, що російська армія використовує тимчасово окупований Крим для запуску по материковій Україні ракет, зокрема балістичних типу "Іскандер-М".

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