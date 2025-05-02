Тисячі машин: у ВМС розповіли, чому на Кримському мості шалені затори

За словами Плетенчука, шляхопровід залишається "зайвою" спорудою.

На незаконно побудованому РФ Кримському мості спостерігаються величезні затори, а вночі взагалі там перекривали рух. За словами речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, через наплив "нелегальних туристів" окупанти посилили перевірки при в’їзді на шляхопровід, бо бояться проникнення диверсантів.

"В руському мирі" тиждень свят розпочався. Відповідно, багато охочих виявилось поїхати відвідати "Крим наш". Роблять вони це чомусь не через "новопридбані імперські території, а через міст. Та відповідно там пробка утворилась в кілька тисяч машин. Звісно це ускладнило всі перевірки, розтягнуло час. Й коли з’являється така масовість, то, відповідно, має посилюватися й пильність, тому що під час таких масових заїздів може щось й статися", - сказав Плетенчук в ефірі телемарафону.

Він додав, що окупанти побоюються проникнення в окупований Крим разом з росіянами "небажаних гостей".

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"Тому, що навантаження збільшується, всі втомлюються, навантаження збільшується й диверсанти могли з меншими перешкодами потрапити туди. У будь-якому разі воно на них накладається, вони вимушені підвищувати пильність, тому що всі чудово розуміють – ми не відмовлялися від своїх планів щодо того, що цей міст там зайвий", - наголосив Плетенчук.

Речник додав, що вночі окупанти виводили у Чорне море, у Цемеську бухту, що біля Новоросійська, 15 ворожих кораблів, 5 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр". Загальний залп на їх бортах - до 34 "Калібрів". За даними Плетенчука, такі дані були станом на 6 ранку 2 травня, але наразі кораблі починають заходити на свою базу.

Атака на Крим

Як писав УНІАН, у ніч на 2 травня окупований Крим атакували безпілотники. Міноборони РФ заявило, що нібито ППО окупантів над півостровом знищила 89 БПЛА, а місцеві пабліки повідомляли про вибухи в кількох населених пунктів на території АРК. Зокрема, гучно було в Севастополі, Джанкої, у Саках, Новофедорівці та Качі, де розташовані військові аеродроми. Крім того, йшлося, що вночі окупанти перекрили рух транспорту Кримським мостом. Відновили рух через 2,5 години.

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