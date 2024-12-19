Росіяни не приховують, що їхня мета - завоювання якомога більших територій.

Офіцери російської армії переконані, що після захоплення України Росія піде завойовувати інші країни Європи. Про це розповів правозахисник Максим Буткевич, який понад два роки провів у російському полоні, пише NV.

"Нам казали військові, російські офіцери, ще потому, як взяли в полон, що Україна — це лише етап. І коли, мовляв, цей етап буде завершено, у Росії буде найбільш боєздатна заґартована в боях армія в Європі, а, напевно, і в Євразії. І вони будуть настільки готові йти далі, що ніхто не зможе їм протистояти", — заявив він.

За словами Буткевича, Росія побудувала на окупованих територіях систему, де панує принцип "правда в силі", а на "сила в правді". На його думку, таку реальність, коли жодні угоди не коштують нічого, якщо вони стають невигідні одній зі сторін, Росія хоче створити не лише в Україні, але й в міжнародних відносинах.

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"Я боюся, що це не лише російсько-українська ситуація, а це міжнародна ситуація, дотепер не зовсім зрозуміла багатьом нашим міжнародним партнерам. І це сумно — мені би дуже не хотілося бачити, що вони одного ранку прокинуться і раптом виявлять, що їм намагаються цей світ принести", — сказав Буткевич.

Російська агресія в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, російський диктатор Володимир Путін зізнався, що росіяни люблять розпалювати конфлікти, коли їм нудно. З його словами, Росії потрібна "двіжуха".

Крім того, вкотре нахвалюючи ракету "Орєшнік", Путін запропонував західним військовим провести "високотехнологічну дуель XXI століття", аби довести переваги ракети.

"Шансів у Заходу ніяких немає, щоб збити ці ракети... Нехай визначать якийсь об'єкт для ураження, скажімо, у Києві, зосередять туди всі свої сили ППО та ПРО, а ми завдамо туди удару "Орєшніком". І побачимо, що буде", - зазначив Путін.

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